capítulos de 8 a 13 de Dezembro de 2025

Resumo dos Capítulos da Novela "Três Graças" (8 a 13 de Dezembro de 2025)

Capítulo 43

No início do capítulo, Jairo se mostra curioso com o interesse de Juquinha sobre o inquérito da morte de Rogério. Enquanto isso, Joaquim ampara Lígia quando ela desmaia e liga para Gerluce, informando sobre a situação. Viviane chega para ajudar Lígia e nota que há um clima entre ela e Joaquim. Após a visita de Josefa à clínica, Lígia se emociona, mas acaba passando mal. Gerluce fica preocupada ao receber a notícia de que Lígia precisará ser transferida para o hospital. Ferette decide esvaziar suas esculturas e enviar o dinheiro para um paraíso fiscal. Misael continua insistindo a Joaquim que Rogério ainda tem sentimentos por Lígia. Finalmente, Lígia recebe alta do hospital e Joélly enfrenta um grupo de meninas da escola, ameaçando denunciá-las à polícia. Gerluce celebra o retorno de Joélly à escola, embora perceba que sua filha mudou.

Capítulo 44

Samira e Edilberto conversam sobre a situação de Raul e Joélly. Pastor Albérico reflete sobre Lígia. Em um sonho, Josefa vê Rogério, mas logo percebe que era apenas uma ilusão. Joaquim sugere a Junior que pode roubar As Três Graças sozinho. Célio se questiona sobre a presença de Joaquim na frente da casa de Arminda, enquanto Lorena conta a Juquinha que Zenilda achou que viu Rogério na rua. Misael exige que Joaquim peça desculpas a Gerluce.

Capítulo 45

Macedo apresenta Angélico a Ferette e explica seu plano para observar José Maria. João Rubens e Kasper manifestam a Feliciano seu interesse na escultura As Três Graças, apresentando suas condições de compra. Gerluce confronta Joaquim sobre sua presença em frente ao seu trabalho, e eles trocam acusações. Bagdá e seu grupo abordam Angélico, querendo saber o que ele faz na Chacrinha. Ferette fica surpreso ao ver Lorena e Juquinha dentro de um carro.

Capítulo 46

Edilberto intervém e salva Angélico de ser atacado pelo bando de Bagdá. Gerluce leva Joélly para conhecer Jorginho e os deixa sozinhos. Jorginho se abre com Joélly e revela tudo de ruim que fez a Gerluce. Joélly responde que sua mãe tem razão ao não querer Jorginho por perto. Ele se emociona com a reação da filha. Joélly mostra a Kellen que não confia na mudança de Jorginho. Ao sentir o bebê se mover em sua barriga, Joélly diz a Raul que ele precisa arranjar um emprego. Jorginho descobre de Kellen que Joélly e Raul estão em perigo por causa da presença de Bagdá.

Capítulo 47

Angélico consulta José Maria para saber sobre os remédios, mas o médico não revela nada. Jorginho pressiona Bagdá a liberar Raul para andar livre pela Chacrinha. Joélly reage de forma negativa à tentativa de Jorginho de proteger Raul das ameaças de Bagdá. Leonardo conversa com Viviane, que percebe que ele está perturbado. Claudia fala com Diniz sobre a hora de desmascarar Ferette e Arminda. João Rubens anota Ferette como um possível comprador da estátua As Três Graças. Juquinha se preocupa em conversar com Jairo sobre Lorena ser filha de Ferette. Lorena e Leonardo trocam ideias sobre suas paixões e ela manifesta o desejo de conhecer Viviane, que fica estranhando as boas intenções da irmã de Leonardo.

Capítulo 48

Angélico registra imagens de Lorena e Leonardo na Chacrinha. Ferette pressiona seus filhos a contarem o que foram fazer na Chacrinha. Lorena menciona ao pai que ela e Leonardo estão interessados nos bens da família. Ferette vai à farmácia conversar com Viviane, que comenta com Gerluce sobre a presença inquietante dele. Enquanto isso, Misael, Joaquim, Gerluce, Viviane e Junior se organizam para colocar em prática o plano de expropriação da escultura As Três Graças.