Tatá Werneck é escalada para ‘Quem ama cuida’, nova novela

A próxima novela das 21h da TV Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, pode contar com a atriz Tatá Werneck em seu elenco. Esta informação gerou novas expectativas sobre a trama, que será escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto e irá substituir “Três Graças”. Tatá é cotada para interpretar a filha de Pilar, a personagem central do núcleo antagônico, que tem o objetivo de controlar relacionamentos através de suas interações com homens.

A escolha de Tatá é estratégica, já que a emissora busca artistas com grande apelo popular e experiência em novelas de sucesso. A atriz já trabalhou com Carrasco na novela “Amor à Vida” e retornou recentemente ao gênero em “Terra e Paixão”, evidenciando uma conexão criativa entre eles. Além dela, Agatha Moreira é outra forte candidata para interpretar a outra filha de Pilar, o que mantém o foco no núcleo feminino da trama, centrado em dinâmicas familiares ligadas a poder e interesses financeiros.

No enredo, a antagonista será interpretada por Isabel Teixeira, que vive a irmã ambiciosa de Artur, um rico proprietário de uma joalheria. Artur, que deve ser vivido por Antonio Fagundes — ainda em negociação —, é apresentado como um patriarca exausto por sustentar sua família, composta também por um irmão dependente chamado Ulisses. Artur decide romper com os relacionamentos tóxicos que o cercam e determina que sua fortuna deve ser deixada para alguém digno, uma mulher simples chamada Adriana, papel que ficará com Leticia Colin. Para assegurar que a herança vá para a pessoa certa, Artur planeja um casamento formal com Adriana, protegido por um acordo.

Contudo, logo após a união, Artur é assassinado, e Adriana se torna a principal suspeita, sendo condenada e passando anos na prisão enquanto tenta provar sua inocência. Este desdobramento inicial traz elementos clássicos de heroínas injustiçadas, comuns em histórias do gênero. Ao sair da prisão, Adriana começa a reconstruir sua vida e investigar quem realmente a incriminou, criando um clima de suspense para a continuidade da trama.

A história também envolve a mãe da protagonista, que será interpretada por Isabela Garcia. Seu papel ainda aguarda confirmação contratual, e o núcleo contará com personagens de apoio, como os de Sergio Guizé e Jeniffer Nascimento, que ajudarão nas reviravoltas da narrativa.

A estreia de “Quem Ama Cuida” está programada para maio de 2026. A trama promete explorar conflitos familiares, romances e temas atuais, mantendo a tradição de Walcyr Carrasco em suas produções.