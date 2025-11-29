Pietro Antonelli faz sua estreia como ator na Globo aos 20 anos

A novela “Quem Ama Cuida”, que substituirá “Três Graças” em maio de 2026, contará com a participação do jovem ator Pietro Antonelli, de 20 anos. Ele é filho dos atores Murilo Benício e Giovanna Antonelli. Essa novidade é parte da estratégia da faixa das nove, que busca lançar novos talentos, especialmente aqueles que já estão inseridos em áreas como música, moda e publicidade.

Antes de começar sua carreira como ator, Pietro se aventurou na música sob o nome Nelli. Ele lançou um trap que o apresentou ao público desse universo artístico. Depois disso, participou de testes e foi aprovado para o papel na novela, que é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Além de atuar, Pietro também é modelo, medindo 1,82m e tendo 98cm de tórax. Ele já fazia parte da Way Model, uma das principais agências de modelos do Brasil, e tem um portfólio que inclui ensaios e campanhas publicitárias. Um dos trabalhos que chamou atenção foi uma publicidade de carro em que atuou com seus pais, aumentando assim sua visibilidade.

Pietro é filho único de Murilo e Giovanna, que se separaram em 2005, um ano após seu nascimento. Ele também tem um irmão mais velho, Antonio Benício, que segue carreira na atuação. Na vida pessoal, Pietro está em um relacionamento com a atriz e cantora Clarissa Müller, que também é uma figura conhecida entre os jovens no meio audiovisual.

O elenco de “Quem Ama Cuida” já conta com diversos nomes de destaque, incluindo Letícia Colin, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Isabel Teixeira, Agatha Moreira, Antonio Fagundes, Sergio Guizé, Elizabeth Savalla, Rainer Cadete, Jeniffer Nascimento, Isabela Garcia e Tatá Werneck. A direção do projeto será de Amora Mautner, conhecida por seu trabalho em dramaturgias de grande investimento.

A nova produção tem a missão de manter o alto desempenho da faixa de novelas da emissora, enquanto apresenta novas caras ao público. A inclusão de Pietro Antonelli é vista como uma estratégia para atrair a atenção dos admiradores de suas diversas atuações anteriores, o que pode favorecer o sucesso da novela quando estrear.