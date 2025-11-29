Caixa libera empréstimo FGTS com saque-aniversário para novo grupo de trabalhadores

Oportunidade para antecipar até cinco parcelas do Fundo de Garantia. Veja as novas condições e se vale a pena comprometer o seu saldo.

A antecipação do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) se tornou uma das modalidades de crédito mais populares do país. É uma forma de ter acesso a um dinheiro que, de outra forma, ficaria parado por anos.

A Caixa Econômica Federal, principal agente do FGTS, liberou o acesso a essa linha de crédito para um novo grupo de trabalhadores, facilitando a contratação e, em alguns casos, aumentando o número de parcelas que podem ser antecipadas.

O empréstimo funciona como um adiantamento das parcelas do Saque-Aniversário que você receberia nos próximos anos. Em troca, a Caixa cobra uma taxa de juros sobre o valor emprestado.

É importante frisar que, ao fazer esse empréstimo, o valor da sua parcela anual do Saque-Aniversário fica comprometido para pagar o banco.

Como funciona a antecipação

Para fazer esse empréstimo, você precisa, obrigatoriamente, ter aderido à modalidade Saque-Aniversário no aplicativo do FGTS.

Adesão: Você autoriza a Caixa (ou outros bancos parceiros) a consultar o seu saldo.

Garantia: O próprio saldo do FGTS nas suas contas é usado como garantia do pagamento.

Desconto: O banco desconta as parcelas do empréstimo diretamente do seu Fundo de Garantia, no mês do seu aniversário.

Com as novas regras, a Caixa está permitindo a antecipação de um número maior de parcelas (que pode chegar a cinco ou mais), dependendo do seu saldo e da análise de crédito.

O valor mínimo para a contratação também pode ter sido reduzido, o que abre a porta para trabalhadores com saldos menores.

Avalie o custo-benefício

A antecipação do Saque-Aniversário é uma operação com juros mais baixos que o empréstimo pessoal comum, justamente por ter a garantia do FGTS. Contudo, é preciso pensar muito bem antes de contratar.

O ponto de atenção é a demissão:

Ao antecipar, você não poderá usar o saldo do FGTS para saque em caso de demissão sem justa causa. Apenas a multa de 40% será liberada.

O saldo fica bloqueado como garantia até a quitação total do empréstimo.

Se você está em um emprego instável, pense duas vezes. Caso precise muito do dinheiro, use o valor para quitar uma dívida mais cara (como a do cartão de crédito ou cheque especial). Trocar uma dívida cara por uma mais barata é uma excelente estratégia financeira.

A contratação é feita de forma 100% digital, no aplicativo FGTS e no site da Caixa.