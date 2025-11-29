Feriados de dezembro em 2025: o que esperar?

Feriados e Datas Comemorativas em Dezembro de 2025

Dezembro é um mês repleto de celebrações e movimentações no comércio, dedicado a encontros familiares e confraternizações. Em 2025, a única data de feriado nacional neste mês será o Natal, que será comemorado no dia 25, uma quinta-feira. Essa data é de grande importância para muitos brasileiros, tanto no aspecto religioso, como no comercial, incentivando diversas atividades nos setores de varejo, turismo, hotelaria e transporte.

Com o Natal caindo em uma quinta-feira, há a possibilidade de algumas empresas declararem a sexta-feira, dia 26, como ponto facultativo, o que pode criar um feriado prolongado para muitos trabalhadores. No entanto, essa decisão varia de acordo com as políticas de cada empresa ou órgão governamental.

Véspera de Natal e Feriados Locais

A véspera de Natal, dia 24 de dezembro, não é um feriado nacional. Entretanto, em diversos estabelecimentos, o expediente costuma ser encerrado mais cedo, normalmente por volta das 14h. O mesmo vale para o dia 31, véspera de Ano-Novo, com horários de trabalho reduzidos.

Além do feriado nacional, diferentes estados e municípios podem ter feriados locais em dezembro. Por exemplo, o Dia de Nossa Senhora da Conceição é celebrado em 8 de dezembro e, em 2025, será numa segunda-feira, sendo feriado em cidades onde a santa é padroeira, como em Salvador, na Bahia. É fundamental que trabalhadores e empresas verifiquem as leis locais para conhecer os feriados pertinentes a sua região.

Datas Comemorativas do Mês

Dezembro também é repleto de datas comemorativas, que, embora não sejam feriados, são celebradas em todo o país. Algumas dessas datas incluem:

2 de dezembro: Dia Nacional das Relações Públicas

10 de dezembro: Dia Internacional dos Direitos Humanos

13 de dezembro: Dia de Santa Luzia

25 de dezembro: Natal

31 de dezembro: Véspera de Ano-Novo

Essas datas são lembradas em ações culturais, campanhas educativas e celebrações religiosas, enriquecendo o calendário do mês.

Impactos Econômicos e Planejamento

Os feriados de dezembro de 2025 terão um impacto significativo no turismo e no comércio. Muitas famílias devem aproveitar o feriado de Natal para realizar viagens ou participar de encontros familiares. O mês também é caracterizado por um aumento nas vendas, influenciado pelo pagamento do 13º salário e pelas compras de fim de ano.

Para aqueles que pretendem viajar, é aconselhável reservar passagens e acomodações com antecedência, pois a demanda costuma ser alta.

Apesar de ter apenas um feriado nacional, dezembro é um dos meses mais movimentados do ano. A combinação de feriados e celebrações de fim de ano cria uma atmosfera especial, propícia para reflexões sobre o ano que passou e o planejamento do próximo.

Acompanhar o calendário e os feriados locais é essencial para organizar folgas e compromissos, garantindo um aproveitamento melhor desse período festivo.