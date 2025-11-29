Benefício para idosos: novo documento digital facilita a comprovação de renda para o BPC/LOAS

Saiba como usar a tecnologia para agilizar o pedido de um salário mínimo mensal para quem tem mais de 65 anos e baixa renda.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é um direito essencial para os idosos com mais de 65 anos que vivem em situação de pobreza. O benefício é o pagamento mensal de um salário mínimo.

O processo para conseguir o BPC exige a comprovação de que a renda familiar per capita (por pessoa) é muito baixa, não ultrapassando 1/4 do salário mínimo. Antigamente, comprovar essa situação exigia muitos papéis e burocracia.

Agora, o INSS tem aceitado cada vez mais os documentos digitais e a utilização de plataformas online para facilitar a vida do requerente. A tecnologia está sendo usada para tornar o processo mais ágil e menos estressante.

Se você ou um familiar tem 65 anos ou mais e precisa desse suporte, aproveite as facilidades digitais para iniciar o pedido.

O papel do Cadastro Único e dos documentos digitais

O primeiro e mais importante passo é estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). É ele que comprova a composição da família e a renda.

O INSS cruza as informações do seu pedido com os dados do CadÚnico. Se o cadastro estiver desatualizado, o pedido de BPC será negado. Mantenha-o em dia, procurando o CRAS a cada dois anos ou a cada mudança de vida.

Para comprovar a baixa renda, você pode usar:

Carteira de Trabalho Digital: Ela substitui o documento físico e serve para comprovar a falta de vínculo empregatício ou salários baixos.

Ela substitui o documento físico e serve para comprovar a falta de vínculo empregatício ou salários baixos. Extratos bancários digitais: Podem ser aceitos para comprovar a movimentação financeira, desde que solicitados pelo INSS.

Podem ser aceitos para comprovar a movimentação financeira, desde que solicitados pelo INSS. Comprovante de residência digital (conta de luz, água): Aceitos para comprovar o endereço.

Tudo é feito pelo Meu INSS, seja pelo site ou pelo aplicativo. Isso significa menos tempo em filas e mais agilidade na análise.

Dando entrada no pedido pelo Meu INSS

Se o seu CadÚnico estiver em dia, o pedido do BPC para idosos pode ser feito em poucos passos:

Acesse o Meu INSS: Faça o login com o seu CPF e senha do Gov.br. Clique em “Novo Pedido”: Procure a opção “Benefícios Assistenciais” e, em seguida, “Benefício Assistencial ao Idoso”. Preencha as informações: O sistema pedirá dados básicos e fará a conexão com o CadÚnico. Anexe os documentos: Faça upload dos documentos solicitados, como RG, CPF e o comprovante de residência.

Se o INSS precisar de informações adicionais, o sistema do Meu INSS te notificará. Monitore o status do seu pedido regularmente pela plataforma.

Lembre-se: o BPC não é aposentadoria. Você não precisa ter contribuído para o INSS para ter direito, mas a regra de baixa renda é inegociável.