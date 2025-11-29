Domingo espetacular traz investigação, negócios e homenagens

Quase quatro meses após a prisão do empresário Renê da Silva Nogueira Junior, ele se encontrou com o jornalista Roberto Cabrini na penitenciária de Caeté, em Minas Gerais. Esta é a primeira vez que Renê fala publicamente sobre a morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, que ocorreu após uma discussão de trânsito. A entrevista será exibida na próxima edição do programa “Domingo Espetacular”, e promete trazer novos detalhes sobre este caso que gerou grande comoção no Brasil.

Durante a conversa, Renê admitiu que estava armado no momento do incidente e reconheceu que não tinha porte de arma. O programa pretende apresentar documentos e reconstituições para esclarecer os fatos do ocorrido. Esse tipo de violência no trânsito se tornou uma questão discutida na sociedade mineira, especialmente após recentes confrontos armados na região metropolitana.

Além desse tema, o programa também apresentará uma matéria sobre a NR Sports, empresa do pai do famoso jogador Neymar Jr., que anunciou a aquisição da marca Pelé durante um evento no Museu Pelé, em Santos. Ney da Silva Santos, pai do jogador, expressou otimismo ao falar sobre as possibilidades de reposicionar a marca Pelé em mercados internacionais, demonstrando a ambição de dar um novo significado ao legado desse ícone do futebol.

Outra reportagem traz a história de Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra, em uma conversa com a apresentadora Carolina Ferraz. O cantor relembra os desafios enfrentados no início da carreira, incluindo o racismo que sofreu e momentos de fome extrema. Luiz compartilha como o preconceito o afetou, revelando que chegou a ser orientado a mudar o nome da banda para evitar conotações negativas. Apesar das dificuldades, Raça Negra se consolidou como um dos principais nomes do samba no Brasil desde os anos 1990, e Luiz fala sobre seus planos para as festas de fim de ano.

Por fim, o programa mostrará os bastidores do novo DVD da dupla sertaneja Gian & Giovani, que celebra 26 anos do clássico “Convite de Casamento”. O repórter Paulo Henrique Santos acompanhará a gravação do espetáculo, que contará com a participação de diversos artistas renomados, como Maiara & Maraisa e Jorge & Mateus. Esse projeto destaca um retorno à nostalgia do sertanejo, que tem revisitado grandes sucessos dos anos 1990.

“Domingo Espetacular”, comandado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 18h15, após o programa “Acerte ou Caia!”.