Mega-sena sorteia R$ 27 milhões acumulados neste sábado

Mega-Sena Pode Pagar R$ 27 Milhões Neste Sábado

Neste sábado, 29 de novembro, o concurso 2.945 da Mega-Sena promete um prêmio de R$ 27 milhões. O sorteio será realizado em São Paulo, às 20h, e as apostas podem ser feitas até as 18h, tanto em lotéricas quanto pela internet.

O valor mínimo para apostar é de R$ 6. As apostas online podem ser feitas pelo site ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones e computadores. É preciso ter 18 anos ou mais para participar, e o pagamento pode ser feito via Pix.

Além da Mega-Sena, outros sorteios também ocorrerão no mesmo dia. A Quina oferece um prêmio de R$ 14,5 milhões, a Lotofácil tem R$ 10 milhões em disputa, enquanto o Dia de Sorte paga R$ 4,8 milhões e a Lotomania, R$ 4,7 milhões.

A probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. Para quem deseja aumentar as chances, é possível apostar até 20 dezenas, o que custa R$ 232.560,00 e melhora a chance de ganhar para 1 em 1.292.

Os apostadores devem ficar atentos e conferir os resultados após o sorteio para saber se foram premiados. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa até o horário permitido, garantindo a participação em todos os concursos do dia.