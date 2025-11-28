Airbus detecta falha em 6 mil A320 e recomenda suspensão de voos

A fabricante de aeronaves Airbus anunciou na sexta-feira, 28 de outubro, que as companhias aéreas devem, com urgência, suspender os voos de cerca de 6 mil aeronaves do modelo A320. Essa decisão foi tomada após a identificação de falhas no sistema de controle de voo, que levaram a um incidente técnico nos Estados Unidos no final de outubro.

A investigação revelou que radiações solares fortes podem afetar dados fundamentais para o funcionamento do sistema de controle, comprometendo a segurança das operações. As falhas identificadas estão relacionadas ao software que controla as superfícies de comando de voo, como os profundores e os ailerons, que são essenciais para a estabilidade e manobrabilidade do avião.

A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) está estabelecendo uma diretriz emergencial que irá exigir orientações das operadoras de aeronaves para lidar com essa situação. Essa medida se torna ainda mais importante considerando que se aproxima um período de alta demanda para viagens, como o fim de ano, o que pode causar transtornos significativos no setor aéreo em diversos países.

No Brasil, as companhias Latam e Azul operam o modelo A320, enquanto a Gol não possui aeronaves da fabricante europeia. A Azul informou que suas aeronaves não estão incluídas no recall divulgado pela Airbus. Por sua vez, a Latam declarou que a operação no Brasil continuará normalmente, e as ações se aplicam apenas a um número restrito de aeronaves das filiais na Colômbia, Chile e Peru. A companhia mencionou que qualquer alteração que afete os passageiros será comunicada diretamente, oferecendo alternativas de viagem quando necessário.