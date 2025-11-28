Professor investigado por abuso de alunos em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu: Professor é Suspeito de Abuso Sexual em Colégio Estadual

Um professor de 58 anos é investigado por suspeita de ter abusado sexualmente de dois alunos em um colégio estadual em Foz do Iguaçu, localizado no Oeste do Paraná. O caso veio à tona após uma professora ter entrado em uma sala de aula e presenciado a cena.

Segundo relatos, a professora encontrou o docente e os dois alunos em situação comprometida durante o intervalo, por volta da hora do almoço. Chocada com a situação, a professora imediatamente informou à diretoria da escola.

A equipe gestora do colégio revisou as imagens das câmeras de segurança e entrou em contato com a Polícia Civil, considerando a ocorrência como potencialmente um ato de "estupro de vulnerável". As gravações foram entregues às autoridades para auxiliar na investigação.

Após a denúncia, o professor se apresentou na delegacia e prestou depoimento. Ele alegou que a situação teria sido apenas uma "brincadeira" e negou qualquer intenção maliciosa.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e o professor poderá responder criminalmente pela suspeita de abuso. A Secretaria de Estado de Educação do Paraná confirmou que está colaborando com as autoridades e que as medidas adequadas estão sendo tomadas. Em um comunicado oficial, a secretaria declarou que a direção da escola acionou a Polícia Militar assim que indícios de conduta inadequada foram identificados.

O caso continua em investigação pela Polícia Civil, que buscará esclarecer todos os detalhes e responsabilizar os envolvidos conforme a gravidade da situação. As informações sobre o desenrolar das investigações serão acompanhadas de perto pela sociedade e órgãos de defesa dos direitos das crianças e adolescentes.