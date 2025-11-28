Cursos gratuitos do Senac e Senai: como se inscrever para qualificação profissional com bolsa

Milhares de vagas abertas para cursos técnicos e de aperfeiçoamento nas principais áreas do mercado. Veja os critérios de renda.

A qualificação profissional é a ferramenta mais poderosa para garantir um futuro financeiro melhor. Duas das maiores instituições de ensino técnico do país, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), oferecem milhares de cursos gratuitos.

Essa oportunidade é dada por meio do Programa de Gratuidade (PSG). Ele é voltado para pessoas de baixa renda que não teriam condições de pagar pelas mensalidades.

Os cursos do Senac (comércio, turismo, saúde) e do Senai (indústria, tecnologia) são reconhecidos pelo mercado. Ter um certificado dessas instituições abre muitas portas de emprego.

Se você está desempregado, busca o primeiro emprego ou quer mudar de área, essa é uma chance imperdível de investir no seu currículo sem gastar nada.

Critérios para a isenção de mensalidade

O Programa de Gratuidade tem um foco social bem definido. Para se candidatar às vagas gratuitas, você precisa se encaixar nos seguintes critérios:

Ser estudante ou trabalhador, e estar em situação de baixa renda .

. Ter uma renda familiar per capita (por pessoa da casa) de até dois salários mínimos federais.

O critério de renda é o principal. O Senac e o Senai fazem uma análise socioeconômica para garantir que as vagas gratuitas sejam destinadas a quem realmente precisa.

Como fazer a inscrição

A inscrição para as vagas gratuitas é simples, mas exige atenção aos prazos divulgados pelas unidades estaduais do Senac e do Senai.

Acompanhe o site: Verifique o site oficial do Senac ou Senai do seu estado. Eles publicam editais e listas de vagas abertas. Escolha o curso: Selecione o curso de seu interesse (por exemplo, Programação, Logística, Enfermagem). Pré-matrícula: Faça a pré-inscrição online e preencha a declaração de renda familiar. Comprovação: Se você for pré-selecionado, você precisará ir à unidade de ensino para levar seus documentos e comprovar a renda.

Atenção: A procura pelas vagas gratuitas é muito alta. Por isso, é fundamental ser rápido na pré-matrícula e ter todos os documentos de comprovação de renda em mãos.