Adriana Araújo seguirá no ‘Jornal da Band’ até 2027

Adriana Araújo continuará como âncora do “Jornal da Band” por mais dois anos. A apresentadora teve seu contrato renovado após negociações amicáveis, que demonstraram o interesse mútuo entre ela e a emissora. O contrato atual se encerraria no final deste mês, mas as partes decidiram seguir em frente com a parceria.

Adriana se juntou à Band no início de 2022. Inicialmente, participou do programa “Canal Livre” e apresentou o “Boa Tarde São Paulo”, que foi retirado do ar poucos meses depois. Ao mesmo tempo, ela também trabalhou na Rádio BandNews FM, comandando o programa “Entre Nós”, que se destacou e passou a ser exibido na TV por assinatura devido à sua boa recepção.

Desde junho de 2023, Adriana está à frente do “Jornal da Band”, dividindo a apresentação com Eduardo Oinegue. O telejornal é considerado o principal da emissora e costuma obter média de audiência entre 3 e 4 pontos, frequentemente ocupando a terceira posição nos rankings de audiência, superando o SBT.

### Trajetória Profissional

Antes de ingressar na Band, Adriana Araújo construiu uma carreira sólida em outras grandes emissoras de TV. Ela começou sua trajetória na Globo, em Minas Gerais, onde se destacou na cobertura local e também nas transmissões nacionais. Em 2006, foi contratada pela Record, na época em que a emissora buscava se firmar como líder de audiência. Na Record, Adriana se destacou ao lado de Celso Freitas, apresentando o “Jornal da Record” por vários anos e se tornando uma figura conhecida no telejornalismo do país. No entanto, em 2021, decidiu deixar a emissora devido a divergências com a linha editorial, especialmente sobre a cobertura da pandemia de Covid-19.

### Impacto da Renovação

Com a renovação de contrato, Adriana Araújo se mantém como um dos principais nomes do jornalismo da Band. Sua presença na bancada do “Jornal da Band”, junto a Eduardo Oinegue, reforça a estratégia da emissora de consolidar seu noticiário noturno com jornalistas experientes e respeitados. Para o público que busca informações sobre política, economia e outros assuntos de interesse, a permanência de Adriana garantirá a continuidade na cobertura de importantes temas. Os telespectadores podem continuar sintonizando a Band para acompanhar as notícias diárias às noites.