Globo registra audiência crescente com título do Flamengo na Liberta

A final da Copa Libertadores 2025, que ocorreu no último sábado (29), foi um evento marcante para o Flamengo e registrou uma audiência significativa na televisão. A Globo, responsável pela transmissão do jogo, alcançou uma média de 27,5 pontos, com um pico de 31,5 pontos e uma participação de 49,44% durante o horário da partida, que foi das 18h16 às 20h13. Esses números indicam que o evento se tornou a segunda maior audiência esportiva do ano, apenas atrás da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Corinthians, que teve uma média de 28,5 pontos.

Enquanto a Globo dominava a audiência, as emissoras concorrentes registraram números muito mais baixos. A Record marcou apenas 2,9 pontos, o SBT obteve 1,9 pontos e a Band ficou com 1,1 pontos. Além disso, as plataformas de streaming somaram 12,3 pontos no mesmo período, mostrando que a TV aberta continua sendo a preferência do público em eventos de grande importância.

No Rio de Janeiro, onde o Flamengo tem uma torcida apaixonada, a audiência foi ainda mais alta. A média na capital fluminense chegou a 37,5 pontos, e o pico foi de 40,8 pontos, tornando essa final uma das exibições de maior audiência do ano na região.

Os dados de audiência de 2025 revelam uma competição acirrada entre as emissoras. A Record, por exemplo, registrou o maior índice da TV aberta até então ao transmitir a final do Paulistão Sicredi 2025, com uma média de 31,6 pontos e participação de 55,3%.

A conquista do título pelo Flamengo teve um impacto imediato na programação da Globo. A cerimônia de entrega da taça aos jogadores fez com que o início do Jornal Nacional fosse adiado em cerca de 20 minutos, ampliando a cobertura esportiva e a festa dos jogadores e torcedores após a vitória.