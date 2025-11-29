Motociclista em Colombo morre e deixa esposa e filho

Na noite de sexta-feira (28), um grave acidente de trânsito resultou na morte do motociclista Douglas Cordeiro, de 28 anos, no Jardim Osasco, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. Douglas, que era um trabalhador autônomo e pai de um menino, estava voltando para casa com sua esposa quando foi atingido por um carro.

O acidente ocorreu na Rua Prefeito Pio Alberti, onde a motorista do veículo invadiu a faixa contrária para fazer uma ultrapassagem proibida. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão frontal entre a motocicleta e o carro.

De acordo com a versão da motorista, ela não se lembrou claramente dos acontecimentos, mas alegou não ter visto Douglas, o que levou ao acidente. O aspirante Strapasson, da PM, comentou que a via tem uma faixa contínua e que os veículos costumam transitar em alta velocidade. Ele também informou que não havia sinais de embriaguez na motorista.

Após o acidente, Douglas foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que tentaram reanimá-lo por mais de 40 minutos, mas infelizmente ele não resistiu. O cabo Farias, do Corpo de Bombeiros, relatou que, além da fratura no fêmur direito, outras lesões internas poderiam ter contribuído para sua morte, incluindo possíveis danos na cabeça ou coluna.

Diante da tragédia, amigos e familiares expressaram sua dor nas redes sociais, lamentando a perda e pedindo por justiça. Eles recordaram Douglas como uma pessoa querida e que fará muita falta à sua família.

A motorista envolvida no acidente foi levada à Delegacia do Alto Maracanã, onde a Polícia Civil do Paraná dará continuidade às investigações sobre o caso. A fatalidade levanta questões sobre a segurança no trânsito e o respeito às leis que visam proteger os motoristas e pedestres.