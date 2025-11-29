Atendimento neste domingo, 30 de novembro

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará um atendimento itinerante neste domingo, dia 30 de novembro, na Aldeia Campestre, localizada em Antônio João, a 319 quilômetros da capital, Campo Grande. A ação ocorrerá das 8h às 17h, com uma pausa de uma hora para o almoço.

Durante o atendimento, os moradores poderão emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor. Também será possível atualizar dados cadastrais, o que é fundamental para garantir a participação nas futuras eleições. Esta iniciativa faz parte do programa “MS em Ação: Segurança e Cidadania”, que busca facilitar o acesso aos serviços públicos.

A coordenação do atendimento em Antônio João fica a cargo da 52ª Zona Eleitoral. Após essa ação, o próximo atendimento itinerante do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está agendado para dezembro em Jardim Noroeste, na capital. As informações sobre a data exata deste próximo atendimento ainda serão anunciadas.

Essas iniciativas são importantes para promover a cidadania e garantir que todos os eleitores tenham acesso aos seus direitos.