Flamengo conquista Libertadores e empata títulos com Argentina

O Flamengo conquistou, neste sábado (29), seu quarto título da CONMEBOL Libertadores em uma final realizada em Lima. Essa vitória histórica posicionou o Brasil no topo do ranking de títulos da competição, igualando-se à Argentina, que liderou por muitas décadas.

Com essa nova conquista, o futebol brasileiro alcança um total de 25 títulos da Libertadores, empatando com os argentinos, que tinham a primazia nesse quesito. O Brasil tem mostrado um predomínio notável na competição nos últimos anos. Desde 2019, os campeões têm sido exclusivamente clubes brasileiros, incluindo Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. O último clube fora do Brasil a vencer a Libertadores foi o River Plate, em 2018, em uma final disputada contra o Boca Juniors, em território argentino.

Atualmente, a lista de títulos é a seguinte:

– Brasil: 25 títulos

– Argentina: 25 títulos

– Uruguai: 8 títulos

– Colômbia: 3 títulos

– Paraguai: 3 títulos

– Chile: 1 título

– Equador: 1 título

A conquista do Flamengo o diferencia de outros clubes brasileiros que já têm três títulos, como Palmeiras, Grêmio, Santos e São Paulo. Essas equipes agora compartilham a segunda posição no ranking de campeões da Libertadores. Outros clubes brasileiros que já foram campeões da competição incluem Internacional, Cruzeiro, Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, Vasco e Corinthians.

Assim, a vitória do Flamengo não só reafirma seu status no futebol brasileiro, mas também marca um momento significativo para o país no cenário continental.