Nova âncora e comentarista transformam ‘RedeTV! News’

A RedeTV! deu início a uma nova fase em seu noticiário principal com a nomeação de Fabíola Cidral como âncora do “RedeTV! News”. O programa vai ao ar de segunda a sábado, das 19h50 às 20h30, e a estreia de Fabíola está marcada para esta segunda-feira (1). A jornalista tem como objetivo fortalecer a credibilidade da emissora e trazer uma abordagem mais dinâmica e clara para os telespectadores, com um foco em se conectar melhor com o público.

Com mais de 30 anos de carreira no jornalismo, Fabíola destaca que pretende equilibrar leveza e firmeza em sua apresentação. Ela acredita que é possível ter um tom descontraído, quando apropriado, enquanto mantém um toque mais sério quando necessário. Fabíola declarou: “Quero aproximar o ‘RedeTV! News’ do público, levando tradução e entendimento sobre tudo que o Brasil está vivendo.”

Além de Fabíola, o telejornal conta com a nova comentarista de Política, Beatriz Bulla, que irá oferecer análises sobre os acontecimentos em Brasília. Sua participação tem como propósito enriquecer o conteúdo do programa, fornecendo interpretações dos eventos que impactam a agenda nacional.

A trajetória de Fabíola Cidral inclui experiência em rádio e digital, bem como sua atuação na televisão aberta. Desde 2021, ela tem apresentado programas no UOL, conduzindo debates com figuras importantes da política, economia e cultura. Antes disso, Fabíola foi uma presença marcante na CBN, onde apresentou o “CBN São Paulo” por uma década.

Formada em Jornalismo pela Universidade Santa Cecília, Fabíola também possui um MBA em Economia pela FIA e uma pós-graduação em Urbanismo Social pelo Insper, em parceria com o Arq.Futuro. Além disso, realizou um estágio na BBC em Londres e recebeu diversos prêmios importantes, como os da CNT, AMB, Alexandre Adler e APCA, pelo programa “Caminhos Alternativos”.

Com as novidades trazidas por Fabíola e Beatriz, o “RedeTV! News” busca aprofundar o entendimento do público sobre temas relevantes do cotidiano do Brasil, misturando análise, reportagens e uma linguagem acessível. A proposta é traduzir questões complexas de forma clara, sem sacrificar a qualidade das informações apresentadas, promovendo uma linha editorial forte e consistente para o telejornal.