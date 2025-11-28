Notícias

Deslizamento em lixão em Goiás contamina córrego novamente

Autor Diogo Sobral
Lixão Padre Bernardo
Chuvas intensas na região provocam novo deslizmento

Deslizamento em Aterro Sanitário de Padre Bernardo Atinge Córrego Local e Prejudica Comunidade

Na última terça-feira (25), o aterro sanitário de Padre Bernardo, em Goiás, enfrentou seu terceiro deslizamento no ano. Os três incidentes ocorreram em um período de seis meses, entre junho e novembro.

Conforme informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o desmoronamento foi causado pelas chuvas que atingiram a região. Até o momento, após alguns dias, não há uma estimativa clara sobre a quantidade de lixo que se deslocou. No entanto, a Semad confirmou que o córrego Santa Bárbara foi contaminado.

Desde junho, após o primeiro deslizamento, o uso da água na área está proibido. Embora o córrego não forneça água para a rede pública, a contaminação compromete o recurso hídrico disponível para consumo humano e para atividades agrícolas na região.

A Semad informou que enviou uma equipe ao local na quarta-feira e confirmou que a empresa responsável pelo aterro, Ouro Verde, pode ser punida. A secretaria mencionou que é “provável que haja um novo auto de infração por descumprimento da obrigação de estabilizar o maciço”.

Mobilização da Comunidade

Inconformados com a situação do aterro, os moradores da área estão se organizando para tentar pressionar por uma solução. Durante a Cúpula dos Povos na COP 30, Flávio Cerratense, integrante do movimento “Fora Lixão”, se reuniu com ministros do governo federal para discutir o problema.

Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira (1º) à tarde com a Secretaria Geral da Presidência. Cerratense expressa preocupação com a falta de ação das esferas estadual e municipal para resolver a crise do aterro.

“Não acreditamos mais na competência da Semad e do município para gerenciar essa situação. Precisamos de intervenção do governo federal”, destacou Cerratense. Há também planos para uma reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em breve.

Após o último deslizamento, o Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (UnB) realizou uma visita técnica ao aterro para avaliar a situação. O comitê de crise responsável por monitorar o local já havia alertado sobre os riscos de novos deslizamentos.

“A situação está caótica. Foram feitas várias denúncias de que o lixo poderia descer novamente. O solo foi desestabilizado ao transferir o lixo de baixo para cima. Todo o trabalho anterior foi comprometido, pois o lixo está descendo novamente”, lamentou Cerratense.

Preocupações com a Saúde Pública

Moradores levantaram a suspeita de que a empresa Ouro Verde pode estar removendo o chorume das barragens de forma inadequada, descartando-o em locais impróprios e, assim, comprometendo o solo local. O contato com a empresa para esclarecimentos não foi respondido até o momento, e o espaço permanece aberto para qualquer manifestação.

A situação do aterro de Padre Bernardo continua a ser uma preocupação para a comunidade local que busca soluções urgentes para evitar danos ambientais e à saúde da população.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor