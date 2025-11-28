entenda o conceito de novela vertical

A Globo lançou uma nova novela, intitulada “Tudo Por Uma Segunda Chance”, que se destaca por ser a primeira produção da emissora feita exclusivamente no formato vertical. Com o objetivo de se adaptar à crescente demanda por conteúdo digital, a novela já liberou dez episódios de até três minutos cada em suas redes sociais oficiais, como TikTok, Instagram e Facebook. Ao todo, serão 50 capítulos gratuitos, lançados semanalmente às terças-feiras.

Este projeto visa criar uma conexão entre a dramaturgia tradicional e as novas formas de consumo de conteúdo. A novela será incorporada ao catálogo do Globoplay a partir do dia 12, ampliando ainda mais seu alcance.

Uma novela criada para o celular

Embora a produção seja chamada de "novelinha", a narrativa é repleta de todos os elementos típicos de um grande melodrama, como vilões, reviravoltas e romances. O diretor artístico, Adriano Melo, comentou sobre os desafios de gravar nesse novo formato. Segundo ele, é necessário repensar todas as técnicas de filmagem, desde a iluminação até os ângulos de câmera, para se adequar melhor ao enquadramento vertical.

“Gravar na vertical exige uma nova forma de pensar. Precisamos de mais espaço acima e abaixo, e isso altera como a história é apresentada. As câmeras utilizadas são menores e mais leves, o que nos ajuda na produção”, explicou Melo. Este novo formato reflete a atual demanda dos espectadores por conteúdo dinâmico e fácil de acessar.

A tendência dos microdramas

Rodrigo Lassance, o autor da novela, se inspirou na tendência global de microdramas, um formato que tem se popularizado em plataformas de vídeos curtos. Ele destacou a flexibilidade que esse tipo de história oferece, permitindo que os espectadores assistam a qualquer momento e em qualquer lugar.

“O público poderá se conectar facilmente com a trama e acompanhar todos os capítulos”, afirmou.

Um enredo empolgante

Nos primeiros dez episódios, o enredo é recheado de tensão e drama. Soraia, interpretada por Jade Picon, emerge como a vilã que planeja arruinar a vida de sua melhor amiga, Paula (interpretada por Debora Ozório), para ficar com seu noivo, Lucas (vivido por Daniel Rangel). Durante a festa de despedida de solteiro, Soraia envenena uma bebida destinada a Paula, mas Lucas acaba ingerindo, entrando em coma.

Após o acidente, Soraia arma para incriminar Paula, que é presa. Quando Lucas acorda sem memória do que aconteceu, Soraia se faz passar por boa pessoa, criando ainda mais complexidade na história. Lassance descreve a trama como um melodrama intenso, misturando elementos de thriller psicológico com situações do cotidiano.

“A história é rápida, cheia de surpresas, e vai manter o público ansioso para saber o que acontecerá a seguir”, completou o autor.

Distribuição e acessibilidade

Produzida pelos Estúdios Globo, a novela mantém um ritmo dinâmico e é estruturada para atender aos hábitos dos consumidores de conteúdo digital. Os episódios curtos visam cativar o público que assiste a novelas e séries pelo celular. Essa é a primeira vez que a Globo adota um formato vertical para uma novela completa, refletindo sua adaptação às tendências atuais de consumo de mídia.