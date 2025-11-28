‘Jogada de risco’ traz Cauã Reymond e Letícia Colin novamente juntos

Cauã Reymond e Letícia Colin se reencontram mais de 20 anos após seus primeiros papéis juntos na telenovela “Malhação”, onde estrearam em 2002. Agora, eles são os protagonistas da série “Jogada de Risco”, uma nova produção original do Globoplay que retrata o lado intenso e emocional do futebol brasileiro.

Na novela “Malhação”, Cauã interpretou o surfista Mau Mau, um personagem que rapidamente virou favorito entre os jovens. Letícia, por sua vez, viveu Kailani, irmã de Pedro, interpretado por Henri Castelli, amigo de Mau Mau. Agora, ambos retornam com uma proposta mais sombria e dramática, que explora a vida fora de campo.

Cauã Reymond interpreta Maurício, um ex-jogador de futebol que busca se reerguer como agente no mercado esportivo. Para isso, enfrenta os traumas de seu fracasso como atleta e uma relação complicada com seu pai, vivido por Marcos Frota. A série apresenta um retrato dos bastidores do futebol, envolvendo traições, poder e negócios obscuros, refletindo como esses conflitos afetam a vida pessoal dos protagonistas.

Letícia Colin, por sua vez, traz à vida a personagem Rita, cuja relação com Maurício ainda não foi detalhada pela produção. Em suas redes sociais, Cauã manifestou seu entusiasmo pelo reencontro, compartilhando uma foto ao lado de Letícia e escrevendo: “Muito bom estar mais uma vez contigo @leticiacolin”.

A série, que é uma criação de Cauã, contará com oito episódios e começou a ser filmada neste mês no Rio de Janeiro. As gravações ocorrem em locais que imitam a realidade do futebol profissional, além de explorar o ambiente de poder associado ao esporte.

A equipe de produção é composta por profissionais renomados. O roteiro foi escrito por Thiago Dottori e supervisionado por Lucas Paraizo, enquanto a direção é de Bruno Safadi. Isabela Bellenzani está à frente da produção, e Lucas Zardo é o responsável pela produção executiva. José Luiz Villamarim atua na direção de gênero, definir estratégias para a série na plataforma.

O elenco conta com a participação de outros atores conhecidos, como Rodrigo Lombardi, Juan Paiva e Marcelo Adnet, além de Mauricio Mattar, Breno Ferreira, Bruna Griphao, Ricardo Teodoro, Mariana Sena, Maria Bopp e Cauê Campos. Vale destacar que com Teodoro, Cauã reapresenta uma antiga parceria, que foi marcante no remake de “Vale Tudo”.

A estreia de “Jogada de Risco” está prevista para 2026, e promete trazer uma nova perspectiva sobre o mundo do futebol ao público assinante do Globoplay.