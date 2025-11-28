Notícias

Famosos do ‘acerte ou caia’ deste domingo na Record

Autor Rodrigo Campos
Foto: Edu Moraes/RECORD
Saiba quem são os 11 famosos do 'Acerte ou Caia' deste domingo na Record

Neste domingo, 30 de novembro, um novo grupo de 11 celebridades se reúne para mais uma edição do game show “Acerte ou Caia!”, que será exibido a partir das 15h45 na Record. Sob a apresentação de Tom Cavalcante, o programa apresenta um formato de perguntas e respostas, onde o vencedor pode levar um prêmio de até R$ 300 mil. Além de competir, os participantes também prometem momentos de humor e suspense.

A mecânica do jogo permanece inalterada: apenas um jogador sairá como campeão, enquanto os demais enfrentarão a “queda” no buraco cenográfico que se tornou uma característica marcante do programa. A cada edição, um mix de artistas de diversas áreas, como música, comédia, atuação e influenciadores digitais, garante um entretenimento familiar para os espectadores nas tardes de domingo.

Entre os músicos convidados deste fim de semana, estão o cantor Ovelha e Luan Estilizado, conhecido pelo seu trabalho no forró moderno. Ambos irão testar seus conhecimentos gerais em busca da vitória e para evitar a eliminação.

A competição também conta com a participação de influenciadores digitais. Monique Amin, que é famosa por sua trajetória em reality shows, se juntará a Virna Dias, ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica. Virna troca as quadras pelo estúdio e entrará no clima do jogo, tentando se sair bem em um formato diferente do habitual.

O empresário e produtor Bruno Danese representará o mundo dos eventos, enfrentando as perguntas do programa e demonstrando seu conhecimento em assuntos variados. O humor também estará presente com os comediantes Tokinho e Zé Américo, que prometem proporcionar risadas durante a competição.

Os atores Júlia Rabello, Fábio Lins, Dani Moreno e Priscila Castello Branco completam o grupo de participantes, formando um time diversificado e pronto para o desafio. Eles irão lutar para evitar a queda, enquanto o público assiste a cada resposta da plateia e torce pelos competidores.

Ao longo do programa, os participantes responderão a perguntas de conhecimento geral. A tensão aumenta a cada erro, pois as chances de eliminação se tornam reais, mantendo o clima de suspense e diversão durante a competição.

Este episódio une trajetórias do esporte, música, humor, televisão e internet, criando uma mistura empolgante. A expectativa está alta para ver quem conseguirá escapar das quedas e levar para casa o prêmio em dinheiro.

“Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish e conta com a direção de David Feldon e a direção artística de Cesar Barreto. O programa é exibido aos domingos e as edições anteriores estão disponíveis na plataforma de streaming da emissora para quem quiser acompanhar ou relembrar os momentos marcantes do show.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor