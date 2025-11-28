Beleza Fatal na HBO Max: data de estreia e continuação confirmadas

A HBO Max anunciou que o especial “Beleza Fatal” estreia no dia 15 de dezembro. Esse episódio único será apresentado em formato documental, reunindo o elenco e a equipe para discutir a novela, revelar detalhes dos bastidores e relembrar a repercussão da trama nas redes sociais. O especial serve como um reencontro com os fãs e prepara o caminho para a sequência da história, que já está em desenvolvimento.

Neste documentário, o público poderá ver os atores comentando cenas memoráveis, escolhas de roteiro e momentos que não foram exibidos na novela. Com uma tonalidade bem-humorada e nostálgica, a promoção do programa expressa a intenção de que os fãs possam relembrar os grandes momentos da trama.

Alguns membros do elenco gravaram suas participações na famosa mansão dos Argento, em São Paulo, local central da história. Outros atores, como o autor Raphael Montes e a diretora Maria de Médicis, aparecem em entrevistas individuais que trazem um estilo mais pessoal. Camila Queiroz também compartilha sua experiência no documentário, fazendo suas declarações durante a gravidez da primeira filha, fruto de seu relacionamento com Klebber Toledo.

O impacto de “Beleza Fatal” se reflete em sua posição como a primeira novela produzida pela HBO Max no Brasil e a produção nacional mais assistida na plataforma. A trama, protagonizada por Sofia, vivida por Camila Queiroz, narra a jornada da jovem após a prisão injusta da mãe, causada pela prima Lola, interpretada por Camila Pitanga. Sem um lugar para ficar, Sofia é acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira, papel de Giovanna Antonelli.

A família Paixão enfrenta suas próprias tragédias, com Rebeca, filha de Elvira, hospitalizada após uma cirurgia plástica mal-sucedida. Assim, Sofia e os Paixão se unem, direcionando seus desejos de vingança contra aqueles que trouxeram dor, em meio a conflitos que abordam temas como beleza, cirurgia plástica e a dinâmica das redes sociais.

Simultaneamente ao lançamento do especial, os preparativos para “Beleza Fatal 2” estão em andamento. A continuação da história já foi confirmada e está em fase inicial de criação, visando expandir o universo da novela sem perder a essência da temporada anterior. Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Herson Capri foram abordados e expressaram interesse em voltar para a nova fase, garantindo a presença do núcleo central.

A equipe criativa que trabalhou na primeira temporada deve permanecer, com Raphael Montes no papel de autor, Silvio de Abreu supervisionando o texto e Maria de Médicis dirigindo. A produtora responsável, Coração da Selva, também seguirá à frente da produção. A intenção é manter a identidade da novela, enquanto o enredo se desenvolve para uma nova temporada. A previsão é que a sequência seja lançada em 2027, a menos que haja mudanças no planejamento.