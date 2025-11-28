Audiência de ‘Êta Mundo Melhor!’ despenca após mudança no horário

A novela “Êta Mundo Melhor!” teve sua audiência em queda nas últimas três semanas, o que acendeu um alerta na Globo. O folhetim das 18h, criado por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, passou a registrar uma diminuição na audiência de acordo com os números da Kantar Ibope Media. Essa queda começou após a mudança na programação do “Vale a Pena Ver de Novo”, quando a reprise de “Rainha da Sucata” não conseguiu manter o público que vinha de “A Viagem”, o que afetou diretamente a audiência da novela das seis.

Desde o dia 10 de novembro, quando as duas reprises na faixa das novelas da tarde chegaram ao fim, “Êta Mundo Melhor!” tem apresentado uma diminuição gradual de audiência em São Paulo. Entre 17 e 22 de novembro, a novela atingiu sua pior média semanal desde a estreia, com apenas 18,1 pontos. Esse resultado é abaixo do que a trama costumava alcançar nas primeiras semanas.

Na semana seguinte, a tendência de queda continuou. Durante os capítulos exibidos entre 24 e 26 de novembro, a média se manteve em 18,1 pontos. Mesmo com essa oscilação, internamente a Globo ainda não considera essa queda alarmante, pois os índices estão dentro da faixa aceitável para o horário das 18h. Contudo, a emissora pode ter preocupações adicionais se “Rainha da Sucata” não mostrar sinais de recuperação ou estabilização nas próximas semanas.

A situação se torna ainda mais crítica, pois o período entre o Natal e o Ano Novo costuma ser um momento delicado para a televisão, já que a audiência geralmente diminui. Para mitigar as perdas de audiência nesse momento, a Globo precisará de programas mais atrativos.

Atualmente, “Êta Mundo Melhor!” tem uma média geral de 19,6 pontos e está programada para ser exibida até março. Se a queda na audiência continuar e o desempenho de “Rainha da Sucata” não melhorar, existe a chance de que a novela termine com uma audiência inferior à de outras tramas, como “Amor Perfeito”, que fechou 2023 com 19,5 pontos, e a reprise de “A Vida da Gente”, que teve 19,4 pontos em 2021.