Homem é detido com armas após confusão em comércio de Campo Grande

Um homem foi preso em Campo Grande na noite de quinta-feira (27) após causar tumulto em um comércio e disparar uma arma em via pública. O caso ocorreu na Avenida das Bandeiras e resultou em uma operação da Polícia Militar, que encontrou um arsenal na casa do suspeito.

A situação começou quando o homem, visivelmente embriagado, entrou em uma loja para discutir uma cobrança recebida por mensagem. Durante a discussão, ele se tornou agressivo, ameaçando o proprietário do comércio e fazendo ofensas. Ao tentar se levantar para ligar para a polícia, o comerciante foi encurralado e ameaçado ainda mais. Após deixar o local, o suspeito disparou duas vezes a pistola contra o chão, deixando uma cápsula de calibre 40 na frente do estabelecimento.

A polícia foi chamada e, ao chegar à residência do homem na Vila Carvalho, não obteve resposta imediata. No entanto, após alguns minutos, mulheres e crianças saíram do imóvel em desespero, afirmando que ele estava armado e que temiam por suas vidas. Os policiais tentaram comunicar-se com o homem, que se trancou em um cômodo. Após tentativas de negociações, ele saiu, mas ainda portava uma pistola calibre 40. Diante da situação, seguiu as ordens dos policiais, largou a arma no chão e foi detido.

A esposa do suspeito relatou que ele havia chegado em casa embriagado e violento. A mulher, que tinha medo por sua segurança e a das crianças, fugiu para fora quando ouviu o portão abrir. Ela mencionou que ele tem problemas com alcoolismo e que já havia guardado uma pistola no banheiro antes da chegada da polícia.

O homem se identificou como um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e, após resistência inicial, indicou onde estavam as armas. Na casa foram encontradas: uma pistola calibre .380 com três carregadores, uma pistola 9mm com dois carregadores, uma carabina calibre 5.56 com luneta e carregadores, um rifle calibre 17 HMR com luneta e carregadores, além de diversas munições de diferentes calibres, totalizando um arsenal avaliado em R$ 76 mil. Embora as armas estivessem registradas, parte delas é classificada como de uso restrito, o que poderá resultar em processos legais para o homem.

Ele enfrentará acusações de disparo de arma em via pública, ameaça, resistência à prisão e posse ilegal de armamento de uso restrito. Todas as armas e munições foram apreendidas, e o homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde o caso foi formalizado.