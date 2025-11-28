Abono salarial PIS/PASEP: consulta liberada para novo lote de pagamentos; veja como checar o seu saldo

Trabalhadores do setor privado e servidores públicos já podem conferir se têm direito ao valor integral do salário mínimo.

O Abono Salarial, conhecido como PIS (para a iniciativa privada) e PASEP (para servidores públicos), é uma injeção de dinheiro importante para milhões de trabalhadores todos os anos. Ele funciona como um 14º salário, chegando a valer um salário mínimo inteiro.

As datas de pagamento são liberadas em lotes, e a ordem de depósito segue o mês de nascimento do trabalhador (PIS) ou o final da inscrição (PASEP).

Se você trabalhou com carteira assinada no ano-base vigente, é hora de fazer a consulta para saber se você está na lista de habilitados e qual será o dia do seu saque.

Lembrando que o valor é pago proporcionalmente aos meses trabalhados. Quem trabalhou o ano inteiro recebe o valor cheio.

Critérios para ter acesso ao abono

Para receber o Abono Salarial, você precisa atender a quatro condições obrigatórias, relacionadas ao ano-base de referência:

Ter trabalhado com carteira assinada ou como servidor público por pelo menos 30 dias no ano-base. Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês. Estar inscrito no PIS/PASEP ou no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) há, pelo menos, cinco anos. O empregador deve ter informado seus dados corretamente ao governo (por meio da RAIS ou eSocial).

Se a sua empresa não enviou os dados ou enviou de forma errada, você pode acabar perdendo o direito ao benefício. Por isso, a consulta é essencial.

Onde e como consultar o seu benefício

A consulta é feita de forma digital e é a maneira mais segura de confirmar sua elegibilidade e a data de pagamento.

Para o PIS (Trabalhadores da iniciativa privada):

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: É o canal mais completo. Procure pela aba “Benefícios” e depois “Abono Salarial”.

É o canal mais completo. Procure pela aba “Benefícios” e depois “Abono Salarial”. Portal Gov.br: Acesso direto à sua situação.

Acesso direto à sua situação. Caixa Econômica Federal (Caixa Tem e FGTS): Também oferecem a consulta em seus aplicativos.

Para o PASEP (Servidores públicos):

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Banco do Brasil: Para quem é correntista, o valor é depositado diretamente na conta.

Se você estiver habilitado, mas o valor ainda não apareceu na conta, aguarde a data definida no calendário para o seu grupo. Se o problema for com a informação do empregador, você pode procurar o Ministério do Trabalho e Emprego para abrir um recurso.