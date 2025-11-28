Notícias

números consolidados de 27/11/2025 são divulgados

Romulo Estrela participou do Mais Você. Foto: TV Globo
confira os números consolidados de 27/11/2025

Na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a audiência dos programas de TV apresentou resultados variados. O programa Mais Você, mesmo com a participação do ator Romulo Estrela, teve um desempenho abaixo do esperado, atingindo a sua menor média do ano, com 5,1 pontos de audiência. Este resultado coloca o programa em uma posição inferior em comparação ao Encontro com Patrícia Poeta, que registrou 5,2 pontos.

A novela Rainha da Sucata, que está em reprise, também apresentou índices baixos, impactando negativamente o Êta Mundo Melhor!, que alcançou 18,4 pontos. Em contrapartida, Mãe se destacou como vice-líder isolada, mantendo os índices equivalentes ao Jornal da Record, que registrou 6,5 pontos.

Um dos destaques do dia foi o reality show A Fazenda 17, que superou a série This Is Us por 21 minutos, alcançando a liderança em São Paulo.

Abaixo segue um resumo das principais audiências do dia:

  • Hora Um: 4,2
  • Bom Dia SP: 8,3
  • Bom Dia Brasil: 7,6
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,2
  • Mais Você: 5,1
  • SP1: 8,8
  • Globo Esporte: 9,1
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,1
  • Sessão da Tarde: Mr. Church: 9,0
  • SPTV: 10,0
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,2
  • Êta Mundo Melhor!: 18,4
  • SP2: 20,2
  • Dona de Mim: 21,8
  • Jornal Nacional: 22,7
  • Três Graças: 22,4
  • Vem Que Tem na Globo: 9,7
  • This is Us: Histórias de Família: 5,3
  • Jornal da Globo: 4,7
  • Conversa com Bial: 3,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,1
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,8

As audiências da Record foram:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2
  • Fala Brasil: 3,4
  • Hoje em Dia: 3,4
  • Balanço Geral SP: 4,5
  • The Love School: 4,9
  • A Escrava Isaura: 3,9
  • Cidade Alerta: 4,0
  • Cidade Alerta SP: 7,3
  • Jornal da Record: 6,5
  • Mãe: 6,5
  • A Fazenda 17: 6,5

As transmissões do SBT mostraram os seguintes números:

  • SBT Manhã: 2,6
  • Bom Dia & Cia: 1,6
  • Casos de Família: 3,3
  • Programa do Ratinho: 4,1
  • A Praça é Nossa: 4,5

Por fim, programas menos assistidos incluíram:

  • Valor da Vida: 0,1
  • Bola na Rede: 0,1
  • Melhor da Tarde: 1,0
  • Manhã com Você: 0,0

Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois refletem o comportamento de audiência na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

