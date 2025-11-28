números consolidados de 27/11/2025 são divulgados

Na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a audiência dos programas de TV apresentou resultados variados. O programa Mais Você, mesmo com a participação do ator Romulo Estrela, teve um desempenho abaixo do esperado, atingindo a sua menor média do ano, com 5,1 pontos de audiência. Este resultado coloca o programa em uma posição inferior em comparação ao Encontro com Patrícia Poeta, que registrou 5,2 pontos.
A novela Rainha da Sucata, que está em reprise, também apresentou índices baixos, impactando negativamente o Êta Mundo Melhor!, que alcançou 18,4 pontos. Em contrapartida, Mãe se destacou como vice-líder isolada, mantendo os índices equivalentes ao Jornal da Record, que registrou 6,5 pontos.
Um dos destaques do dia foi o reality show A Fazenda 17, que superou a série This Is Us por 21 minutos, alcançando a liderança em São Paulo.
Abaixo segue um resumo das principais audiências do dia:
- Hora Um: 4,2
- Bom Dia SP: 8,3
- Bom Dia Brasil: 7,6
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,2
- Mais Você: 5,1
- SP1: 8,8
- Globo Esporte: 9,1
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,1
- Sessão da Tarde: Mr. Church: 9,0
- SPTV: 10,0
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,2
- Êta Mundo Melhor!: 18,4
- SP2: 20,2
- Dona de Mim: 21,8
- Jornal Nacional: 22,7
- Três Graças: 22,4
- Vem Que Tem na Globo: 9,7
- This is Us: Histórias de Família: 5,3
- Jornal da Globo: 4,7
- Conversa com Bial: 3,6
- Dona de Mim (reapresentação): 3,1
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,8
As audiências da Record foram:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã SP: 3,2
- Fala Brasil: 3,4
- Hoje em Dia: 3,4
- Balanço Geral SP: 4,5
- The Love School: 4,9
- A Escrava Isaura: 3,9
- Cidade Alerta: 4,0
- Cidade Alerta SP: 7,3
- Jornal da Record: 6,5
- Mãe: 6,5
- A Fazenda 17: 6,5
As transmissões do SBT mostraram os seguintes números:
- SBT Manhã: 2,6
- Bom Dia & Cia: 1,6
- Casos de Família: 3,3
- Programa do Ratinho: 4,1
- A Praça é Nossa: 4,5
Por fim, programas menos assistidos incluíram:
- Valor da Vida: 0,1
- Bola na Rede: 0,1
- Melhor da Tarde: 1,0
- Manhã com Você: 0,0
Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois refletem o comportamento de audiência na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região.