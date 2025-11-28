números consolidados de 27/11/2025 são divulgados

Na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a audiência dos programas de TV apresentou resultados variados. O programa Mais Você, mesmo com a participação do ator Romulo Estrela, teve um desempenho abaixo do esperado, atingindo a sua menor média do ano, com 5,1 pontos de audiência. Este resultado coloca o programa em uma posição inferior em comparação ao Encontro com Patrícia Poeta, que registrou 5,2 pontos.

A novela Rainha da Sucata, que está em reprise, também apresentou índices baixos, impactando negativamente o Êta Mundo Melhor!, que alcançou 18,4 pontos. Em contrapartida, Mãe se destacou como vice-líder isolada, mantendo os índices equivalentes ao Jornal da Record, que registrou 6,5 pontos.

Um dos destaques do dia foi o reality show A Fazenda 17, que superou a série This Is Us por 21 minutos, alcançando a liderança em São Paulo.

Abaixo segue um resumo das principais audiências do dia:

Hora Um: 4,2

4,2 Bom Dia SP: 8,3

8,3 Bom Dia Brasil: 7,6

7,6 Encontro com Patrícia Poeta: 5,2

5,2 Mais Você: 5,1

5,1 SP1: 8,8

8,8 Globo Esporte: 9,1

9,1 Jornal Hoje: 10,0

10,0 Edição Especial: Terra Nostra: 10,1

10,1 Sessão da Tarde: Mr. Church: 9,0

9,0 SPTV: 10,0

10,0 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,2

12,2 Êta Mundo Melhor!: 18,4

18,4 SP2: 20,2

20,2 Dona de Mim: 21,8

21,8 Jornal Nacional: 22,7

22,7 Três Graças: 22,4

22,4 Vem Que Tem na Globo: 9,7

9,7 This is Us: Histórias de Família: 5,3

5,3 Jornal da Globo: 4,7

4,7 Conversa com Bial: 3,6

3,6 Dona de Mim (reapresentação): 3,1

3,1 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,8

As audiências da Record foram:

Balanço Geral Manhã: 1,8

1,8 Balanço Geral Manhã SP: 3,2

3,2 Fala Brasil: 3,4

3,4 Hoje em Dia: 3,4

3,4 Balanço Geral SP: 4,5

4,5 The Love School: 4,9

4,9 A Escrava Isaura: 3,9

3,9 Cidade Alerta: 4,0

4,0 Cidade Alerta SP: 7,3

7,3 Jornal da Record: 6,5

6,5 Mãe: 6,5

6,5 A Fazenda 17: 6,5

As transmissões do SBT mostraram os seguintes números:

SBT Manhã: 2,6

2,6 Bom Dia & Cia: 1,6

1,6 Casos de Família: 3,3

3,3 Programa do Ratinho: 4,1

4,1 A Praça é Nossa: 4,5

Por fim, programas menos assistidos incluíram:

Valor da Vida: 0,1

0,1 Bola na Rede: 0,1

0,1 Melhor da Tarde: 1,0

1,0 Manhã com Você: 0,0

Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois refletem o comportamento de audiência na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na região.