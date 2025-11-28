Mulher morre em colisão de veículo com caminhão na PRC-466

Uma mulher de 30 anos perdeu a vida em um grave acidente de trânsito na PRC-466, em Guarapuava, no Paraná. O acidente aconteceu por volta da madrugada de sexta-feira, dia 28, quando o carro que ela dirigia, um Volkswagen Gol, colidiu frontalmente com um caminhão Scania P 360.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a mulher seguia na direção de Turvo, enquanto o caminhão trafegava no sentido contrário. No quilômetro 250 + 700 metros da rodovia, os dois veículos foram envolvidos na colisão. A força do impacto foi tão intensa que o Gol ficou completamente destruído e o caminhão também sofreu danos.

Infelizmente, a condutora do Gol faleceu ainda no local do acidente. O motorista do caminhão, um homem de 46 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo, indicando que não havia álcool em seu organismo no momento do acidente.

Após o ocorrido, equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Criminalística de Guarapuava foram acionadas para atender a situação. O corpo da mulher foi levado ao IML para os procedimentos legais, enquanto o veículo envolvido no acidente foi recolhido para o pátio do Policiamento Rodoviário, a fim de garantir a segurança da área.

Este trágico evento destaca a importância da atenção redobrada nas estradas, principalmente em trechos de maior movimento. Autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente.