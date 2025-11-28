Globo e Globoplay competem no mercado das novelas verticais

A Globo e o Globoplay estão investindo em um novo formato de novela, voltado para o consumo no celular, apelidado de “novelas verticais”. A primeira produção desse tipo, chamada “Tudo Por Uma Segunda Chance”, já foi lançada nas redes sociais da emissora e também está disponível no Globoplay. Além disso, uma nova novela, “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, está em preparação para estrear em 12 de dezembro.

Essas novelas têm como objetivo atrair um público mais jovem, utilizando histórias de melodrama, com enredos cheios de romances intensos e intrigas familiares. Esse estilo é inspirado em produções de microdramas que fazem muito sucesso na China, a maior produtora desse tipo de conteúdo atualmente. A ideia é estabelecer um público inicialmente com essas narrativas clássicas, antes de diversificar para outros gêneros como comédia e suspense em lançamentos futuros.

“Todos Por Uma Segunda Chance” foi lançada recentemente nos perfis da TV Globo em várias redes sociais, incluindo TikTok, Instagram e YouTube. A produção possui 50 episódios curtos, cada um com duração de 2 a 3 minutos, lançados em blocos semanais. Essa estrutura é ideal para o consumo em sequência, adaptada para telas em posição vertical. A trama conta com um elenco que combina novos rostos e já conhecidos, incluindo Daniel Rangel, Débora Ozório e Jade Picon, e se apoia em um triângulo amoroso, elementos de tragédia e vingança para captar a atenção de quem está habituado a conteúdo emocionante e de rápida visualização.

A próxima novela, “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, foi escrita por Ricardo Hofstetter e terá como protagonistas Gustavo Mioto e Maya Aniceto. A história apresenta uma versão moderna do clássico conto de fadas. No enredo, Diego, um empresário frustrado por não ter se tornado músico, encontra Cindy, uma mãe solo, e juntos seguem uma jornada cheia de desafios e romance.

Além dessas produções já anunciadas, o Globoplay planeja lançar mais três novelas verticais nos próximos anos. Hofstetter e Gustavo Reiz, outro autor conhecido, estão à frente dessas novas tramas.

Na cena independente, também há movimentações. Em 2026, a plataforma Tele Tele deve estrear, dedicada exclusivamente a microdramas. Criada por um grupo de profissionais renomados do audiovisual brasileiro, a Tele Tele busca participar deste novo ciclo de histórias em formato vertical, prometendo um catálogo voltado para o consumo rápido e atrativo por meio de celulares.

Com a Globo e iniciativas independentes avançando, as novelas verticais estão se consolidando como uma nova forma de narrativa na ficção brasileira. Enquanto melodramas intensos são a porta de entrada, a expansão para diferentes gêneros promete aumentar ainda mais a competitividade nesse espaço de entretenimento.