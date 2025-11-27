Vera Fischer não retornará às novelas e foca no cinema

A atriz Vera Fischer, agora com 74 anos, anunciou que não voltará a participar de novelas na TV aberta. Em entrevista, ela explicou que a decisão vem da percepção de que a forma como as novelas são feitas atualmente não se alinha mais com a sua visão artística e com o momento de sua carreira. Para Vera, o peak da teledramaturgia, quando as produções eram tratadas com mais rigor, ficou para trás. Ela não pretende retornar apenas para papéis pequenos, que, em sua opinião, servem apenas para mantê-la visível na televisão.

Vera destacou que as emissoras costumam priorizar atrizes mais jovens para os papéis principais, o que a desmotiva. Para ela, só faria sentido voltar se surgisse uma oportunidade com um personagem relevante, que realmente justifique o esforço e a dedicação exigidos nas gravações. A atriz relembrou o tempo que dedicava a suas novelas, onde passava meses focada em aprender suas falas e se preparar para as filmagens, ressaltando que isso exigia uma rotina rigorosa que limitava sua vida pessoal.

Apesar de encerrar essa fase, Vera não pretende se afastar da atuação. Ela está aberta a novos desafios no cinema e expressou o desejo de atuar em filmes, explorando papéis que nunca interpretou antes. Entre suas aspirações, ela mencionou a vontade de viver personagens como uma assaltante, uma ladra ou até mesmo uma serial killer, mostrando que sua criatividade continua ativa e em busca de papéis mais complexos.

Vera Fischer tem uma carreira rica, passando por teatro, cinema e televisão, sempre demonstrando a capacidade de se adaptar a diferentes formatos e estilos. Ao sair das novelas, ela vê isso como um desdobramento natural de sua trajetória, com foco em projetos que correspondam a sua fase atual e que apresentem desafios artísticos. A atriz reforça seu compromisso com a qualidade da atuação, preferindo recusar papéis que apenas visam sua presença na tela, em vez de buscar personagens que a estimulem criativamente.

Assim, Vera se reposiciona no cenário artístico, com a intenção de continuar sua carreira de forma mais criteriosa, focando em personagens que a provoquem e permitam seu crescimento como atriz. Ela vê essa mudança não como uma despedida, mas como uma nova etapa em sua jornada profissional, onde busca mais autenticidade e relevância em seus trabalhos.