Acidente em rua Antônio Maria Coelho bloqueia faixas hoje

Acidente em Campo Grande Interdita Rua Antônio Maria Coelho

Uma colisão envolvendo três veículos causou a interdição parcial da Rua Antônio Maria Coelho, no Jardim dos Estados, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Zezé Flores e gerou impactos significativos nos veículos envolvidos.

De acordo com informações, um Chevrolet Ônix avançou a placa de pare na Rua Zezé Flores e cruzou a via, colidindo com um Ford Focus que seguia pela Antônio Maria Coelho. O impacto foi forte o suficiente para arremessar o Ônix contra um Haval que estava parado, pertencente a Marcelo Resende, um aposentado de 72 anos.

No momento do acidente, Marcelo não estava em seu veículo, pois estava na academia. Apesar de estar estacionado, o Haval sofreu danos consideráveis. A dianteira do Ônix ficou destruída, com a roda dianteira esquerda sendo arrancada. O motorista do Ônix teve que sair pela porta do passageiro devido à gravidade do impacto.

Após o acidente, equipes do Juizado de Trânsito foram acionadas para realizar os procedimentos adequados no local. Parte da via ficou bloqueada, mas o fluxo não foi totalmente comprometido, uma vez que uma faixa permaneceu liberada para a passagem dos veículos.

O acidente destaca ainda a importância de respeitar as sinalizações de trânsito, como as placas de pare, para garantir a segurança nas ruas. A situação está sendo tratada pelas autoridades competentes para que as medidas necessárias sejam tomadas pelos envolvidos.