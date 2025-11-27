Números consolidados de 26 de novembro de 2025

No dia 26 de novembro de 2025, a programação de TV registrou resultados variados em termos de audiência, com algumas atrações se destacando negativamente. A reprise da novela "Rainha da Sucata" continua a ter um desempenho insatisfatório, alcançando um novo recorde de baixa audiência. Essa queda impactou diretamente a performance do programa "Êta Mundo Melhor!".
No confronto direto, a reality show "A Fazenda 17" superou a atração "Que História é Essa, Porchat?", mostrando assim a força de seu formato atual. Por outro lado, o programa "Arena SBT" teve dificuldades em cativar o público, resultando em uma audiência muito baixa na parte da madrugada.
Em termos de notícias, "Balanço Geral SP" perdeu parte da sua audiência, mas ainda se manteve na vice-liderança, o que indica uma posição competitiva, apesar da diminuição no interesse dos telespectadores.
As principais audiências de quarta-feira, 26 de novembro, foram as seguintes:
- Hora Um: 4,1 pontos
- Bom Dia SP: 8,4 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,1 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 pontos
- Mais Você: 6,3 pontos
- SP1: 8,9 pontos
- Globo Esporte: 9,3 pontos
- Jornal Hoje: 10,7 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,1 pontos
- Sessão da Tarde (MIB – Homens de Preto 3): 8,7 pontos
- SPTV: 9,3 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 12,2 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 18,0 pontos
- SP2: 21,4 pontos
- Dona de Mim: 22,2 pontos
- Jornal Nacional: 24,1 pontos
- Três Graças: 22,9 pontos
- Espiadinha Globoplay (Arcanjo Renegado): 11,5 pontos
- Que História é Essa, Porchat?: 7,0 pontos
- Jornal da Globo: 5,6 pontos
- Conversa com Bial: 4,7 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,4 pontos
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,4 pontos
As audiências na Rede Record também variaram:
- Balanço Geral Manhã: 2,0 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 3,6 pontos
- Fala Brasil: 3,9 pontos
- Hoje em Dia: 3,2 pontos
- Balanço Geral SP: 5,0 pontos
- A Fazenda 17: 7,4 pontos
No SBT, os números foram mais baixos:
- SBT Manhã: 2,4 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,4 pontos
- Arena SBT: 1,9 pontos
Os dados de audiência são referentes à Grande São Paulo e refletem o número de domicílios sintonizados, sendo um ponto equivalente a 77.488 residências. Esses números são usados como base para o mercado publicitário.