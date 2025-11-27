Números consolidados de 26 de novembro de 2025

No dia 26 de novembro de 2025, a programação de TV registrou resultados variados em termos de audiência, com algumas atrações se destacando negativamente. A reprise da novela "Rainha da Sucata" continua a ter um desempenho insatisfatório, alcançando um novo recorde de baixa audiência. Essa queda impactou diretamente a performance do programa "Êta Mundo Melhor!".

No confronto direto, a reality show "A Fazenda 17" superou a atração "Que História é Essa, Porchat?", mostrando assim a força de seu formato atual. Por outro lado, o programa "Arena SBT" teve dificuldades em cativar o público, resultando em uma audiência muito baixa na parte da madrugada.

Em termos de notícias, "Balanço Geral SP" perdeu parte da sua audiência, mas ainda se manteve na vice-liderança, o que indica uma posição competitiva, apesar da diminuição no interesse dos telespectadores.

As principais audiências de quarta-feira, 26 de novembro, foram as seguintes:

Hora Um : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Bom Dia SP : 8,4 pontos

: 8,4 pontos Bom Dia Brasil : 8,1 pontos

: 8,1 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Mais Você : 6,3 pontos

: 6,3 pontos SP1 : 8,9 pontos

: 8,9 pontos Globo Esporte : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Jornal Hoje : 10,7 pontos

: 10,7 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,1 pontos

: 12,1 pontos Sessão da Tarde (MIB – Homens de Preto 3) : 8,7 pontos

: 8,7 pontos SPTV : 9,3 pontos

: 9,3 pontos Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata) : 12,2 pontos

: 12,2 pontos Êta Mundo Melhor! : 18,0 pontos

: 18,0 pontos SP2 : 21,4 pontos

: 21,4 pontos Dona de Mim : 22,2 pontos

: 22,2 pontos Jornal Nacional : 24,1 pontos

: 24,1 pontos Três Graças : 22,9 pontos

: 22,9 pontos Espiadinha Globoplay (Arcanjo Renegado) : 11,5 pontos

: 11,5 pontos Que História é Essa, Porchat? : 7,0 pontos

: 7,0 pontos Jornal da Globo : 5,6 pontos

: 5,6 pontos Conversa com Bial : 4,7 pontos

: 4,7 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,4 pontos

: 4,4 pontos Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,4 pontos

As audiências na Rede Record também variaram:

Balanço Geral Manhã : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Balanço Geral Manhã SP : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Fala Brasil : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Hoje em Dia : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Balanço Geral SP : 5,0 pontos

: 5,0 pontos A Fazenda 17: 7,4 pontos

No SBT, os números foram mais baixos:

SBT Manhã : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Bom Dia & Cia : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Arena SBT: 1,9 pontos

Os dados de audiência são referentes à Grande São Paulo e refletem o número de domicílios sintonizados, sendo um ponto equivalente a 77.488 residências. Esses números são usados como base para o mercado publicitário.