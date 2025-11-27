Entenda a lobotomia e suas implicações na saúde

A cantora Luiza Possi, com seu jeito autêntico, fez um desabafo nas redes sociais que rapidamente ganhou destaque e gerou discussões variadas entre seus seguidores. Numa das postagens, ela falou sobre “fé” e destacou como muitas coisas ao nosso redor podem ser injustas, gerando sensações de medo e claustrofobia. É aquele sentimento de estar preso, não é mesmo?

A declaração dela, que veio acompanhada de um vídeo no Instagram, chamou a atenção de muita gente. Não demorou para que uma parte dos seguidores relacionasse suas palavras com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu uma pena longa recentemente. Isso incendiou a conversa, e até mesmo o ex-marido da cantora, Pedro Neschling, decidiu se manifestar.

Pedro, que foi casado com Luiza de 2007 a 2009, fez reflexões sobre mudanças e amadurecimento ao usar o termo “lobotomia” em seu comentário. Ele disse que mudar faz parte da vida e que amadurecer é algo positivo. Mas, ao mesmo tempo, ele lamentou que algumas pessoas parecem ter “sofrido lobotomia”, o que, segundo ele, é algo “assustador”. Essa parte pegou muita gente de surpresa e gerou dúvidas sobre o que realmente significa.

Se você está por fora, a lobotomia era um procedimento cirúrgico que cortava as conexões no cérebro, especialmente entre os lobos frontais. Era utilizada em casos graves de esquizofrenia e depressão no passado. Hoje em dia, é vista como uma prática ultrapassada e desnecessária, à medida que a medicina evolui. Muitas pessoas associam isso a uma época em que se tratava a saúde mental de formas bastante questionáveis.

No meio dessas conversas, dá para perceber como as opiniões e posicionamentos podem mudar ao longo do tempo. É claro que, assim como no mundo dos carros, onde muitos aperfeiçoam suas máquinas e se adaptam às novidades, as pessoas também mudam. É sempre interessante ver essas transformações e entender que cada um está num momento diferente da vida.