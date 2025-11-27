Suellen, de Isis Valverde, ficará de fora da continuação de ‘Avenida Brasil’

A Globo iniciou os preparativos para a sequência da novela “Avenida Brasil”, com estreia prevista para 2027. A nova produção não contará com a personagem Suellen, que foi interpretada por Isis Valverde na versão original. Segundo informações, a história da personagem já teve seu desfecho e a atriz optou por se afastar das novelas no momento, priorizando projetos em séries e filmes.

A sinopse da nova trama está sendo elaborada por João Emanuel Carneiro e introduzirá uma nova protagonista feminina, descrita como sensual. No entanto, ainda não foram revelados mais detalhes sobre essa personagem, o que gera expectativas entre os admiradores da obra anterior. A ideia de continuar “Avenida Brasil” partiu da equipe de dramaturgia da Globo, liderada por José Luiz Villamarim, que também dirigiu a produção original.

“Avenida Brasil” é considerada um marco na programação da emissora, especialmente por ter conquistado 51 pontos de audiência no último capítulo, em São Paulo. A novela foi reprisada com sucesso entre 2019 e 2020 e está disponível no Globoplay, onde figura entre os dez conteúdos mais assistidos da plataforma. Esses aspectos evidenciam a grande popularidade e o impacto que a novela original teve, justificando o investimento em uma sequência.

A nova versão pode ser uma chance para a Globo recuperar o sucesso da obra original e conquistar um público novo. Com a experiência de Carneiro e a direção de Ricardo Waddington, a expectativa é que a nova trama apresente personagens cativantes e uma narrativa envolvente.

É importante lembrar que, ao contrário de um remake, esta será uma continuação da história, com a introdução de muitos personagens novos, o que pode gerar diferentes reações entre os fãs da novela clássica.