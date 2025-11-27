As ribeirinhas na novela das sete da TV Globo

A novela “Coração Acelerado” tem estreia marcada para o dia 12 de janeiro e promete uma mistura de romance, humor e música sertaneja, com uma forte identidade regional. A trama gira em torno de Agrado Garcia, uma jovem cantora e compositora que busca seu lugar no competitivo mundo da música sertaneja. Ao mesmo tempo, ela enfrenta desafios amorosos, disputas profissionais e um passado que ressurge de maneira inesperada.

Ambientada em Goiás, às margens do rio Caturama, a história se passa em uma comunidade ribeirinha, onde a simplicidade da vida cotidiana contrasta com a complexidade de seus moradores. Entre os personagens estão Nora, Rosalva e Leocádia, interpretadas por Virgínia Rosa, Luciana Souza e Cida Mendes. Essas três vizinhas formam um núcleo onde se entrelaçam afeto, tradições e resistência. Nora é uma respeitada raizeira, conhecida por seu conhecimento ancestral em curas e sua generosidade. Rosalva e Leocádia, primas e trabalhadoras, cultivam algodão e fabricam peças têxteis para sobreviver às dificuldades econômicas da região.

Enquanto tentam manter sua produção artesanal, Rosalva e Leocádia trabalham na mansão de Zilá, interpretada por Leandra Leal. Zilá é uma personagem poderosa e temida, e suas exigências criam um ambiente de pressão para as empregadas, acentuando as desigualdades sociais entre a vida na comunidade ribeirinha e o luxo da casa da vilã. A filha de Zilá, Naiane, vivida por Isabelle Drummond, também se torna uma figura importante na história, especialmente por sua relação com a fama.

Central à trama, Agrado, interpretada por Isadora Cruz, tem fortes raízes culturais e recusa-se a comprometer sua identidade para se adaptar às exigências da indústria musical. Sua determinação para ser reconhecida como artista a leva a enfrentar não apenas os obstáculos da carreira, mas também o preconceito e o machismo ainda presentes no gênero sertanejo. A vida de Agrado toma um novo rumo quando ela reencontra João Raul, interpretado por Filipe Bragança, um astro da música sertaneja.

Esse reencontro não é tranquilo. A jornada de Agrado em busca de reconhecimento ganha grande visibilidade nas redes sociais, o que gera ciúmes em Naiane Sampaio, que é influenciadora digital e namorada de João Raul. Para Naiane, o sucesso de Agrado é uma ameaça ao seu relacionamento e imagem pública, levando a uma série de situações tensas e possessivas.

A novela também aborda conflitos em torno da fama e da busca por visibilidade, especialmente em um mundo cada vez mais digital. A narrativa apresenta uma reflexão sobre como a internet amplifica tanto o sucesso quanto os julgamentos públicos. À medida que a história avança, segredos antigos, rivalidades e questões de identidade são explorados, levantando a pergunta sobre quem cada personagem realmente é além das aparências.

Além do enredo central, “Coração Acelerado” destaca histórias e sonoridades regionais, prometendo uma obra vibrante e cheia de cores. A música sertaneja tem um papel importante na trama, variando do romantismo ao estilo mais nostálgico. Os cenários do Centro-Oeste brasileiro, com seu visual realista e vibrante, ajudam a conectar o público com uma cultura muitas vezes ignorada.

As autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento trazem uma visão afetiva da cultura sertaneja e do cotidiano de uma comunidade ribeirinha, sob a direção de Carlos Araújo. A proposta da novela é equilibrar momentos de leveza e emoção, ao mesmo tempo em que fornece uma crítica social sutil.

Com uma abordagem focada na identidade regional, “Coração Acelerado” busca retratar a diversidade cultural do Brasil além das grandes cidades. A novela se prepara para oferecer um olhar sensível sobre os desafios enfrentados por mulheres que buscam seu espaço em um ambiente frequentemente dominado por homens.

A expectativa para a estreia é alta, e espera-se que a trama conquiste o público ao abordar temas pertinentes como fama, relacionamentos e a luta por reconhecimento em um contexto musical diversificado. Com elementos de romance, reviravoltas e a força de suas protagonistas, “Coração Acelerado” se propõe a ser uma história que ressoe com quem se identifica com o sertanejo e também com aqueles que apreciam narrativas de superação e reencontros.