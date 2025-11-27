Cuidado com a conta de luz: novo sistema de bandeiras tarifárias pode aumentar o valor na sua fatura

As regras da Aneel mudaram. Saiba como economizar energia e quais são as projeções de custo para o verão.

Fique atento à sua próxima conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) revisou o sistema de bandeiras tarifárias, e o valor final que você paga pode ter alterações significativas, especialmente nas épocas de seca e de muito calor.

As bandeiras tarifárias (verde, amarela e vermelha) servem para indicar o custo da produção de energia no país. Quando chove pouco, as hidrelétricas geram menos e precisamos ligar as usinas termelétricas, que são mais caras.

O novo sistema foi ajustado para refletir de forma mais precisa os custos reais da energia. Em um primeiro momento, isso pode significar um repasse mais rápido de aumentos para o consumidor quando a situação dos reservatórios piora.

O calor do verão também é um vilão. O uso intensivo de ar-condicionado e ventiladores eleva o consumo, e se as bandeiras estiverem caras, o gasto total será bem maior.

Entenda as bandeiras e seus custos

O sistema de bandeiras é dividido em cores, e cada uma representa uma taxa extra que é adicionada a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos:

Bandeira Verde: É a situação ideal. Não há acréscimo na conta, pois as condições de geração estão favoráveis.

Bandeira Amarela: Há um custo maior na geração, exigindo o acionamento de usinas mais caras. O consumidor paga um pequeno acréscimo.

Bandeira Vermelha (Patamar 1 e 2): É a situação mais crítica. Os custos são muito altos e o acréscimo na conta é significativo.

A Aneel define a bandeira a cada mês, com base nas projeções climáticas e no nível dos reservatórios das hidrelétricas.

Dicas práticas para economizar energia

Para manter a conta sob controle, o segredo é reduzir o consumo. Pequenas mudanças de hábito fazem uma grande diferença, principalmente nos meses de bandeira vermelha:

Chuveiro elétrico: É o maior vilão. Tente diminuir o tempo no banho e, se possível, coloque a chave na posição “Verão”. Geladeira: Mantenha a borracha de vedação em bom estado. Evite abrir e fechar a porta a todo momento e não coloque alimentos quentes dentro dela. Eletrodomésticos: Desligue da tomada aparelhos que ficam em stand-by, como televisores e carregadores de celular. O consumo “fantasma” existe e pesa no final. Ar-condicionado: Use o termostato na temperatura ideal (23°C) e mantenha a manutenção em dia. Aparelhos sujos consomem muito mais.

Ficar atento à cor da bandeira mensal e adotar essas medidas de economia é a melhor defesa para proteger o seu bolso dos reajustes da conta de luz.