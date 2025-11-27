Polícia civil realiza operação contra pirataria em Ponta Grossa

Na manhã de quinta-feira, 27 de setembro, a Polícia Civil do Paraná realizou uma operação em Ponta Grossa para combater a pirataria digital. A ação foi parte de um esforço maior, chamado “Operação 404”, que reúne esforços do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de combater crimes cibernéticos e proteger os direitos autorais.

Durante a operação, as autoridades cumpriram um mandado de busca e apreensão nas casas de dois suspeitos. O foco foi a coleta de aparelhos eletrônicos, como computadores e smartphones, que serão analisados em uma perícia técnica. Essa análise é fundamental para reunir provas digitais que ajudarão a entender a extensão do crime e a identificar outros envolvidos.

As investigações, que contaram com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas, revelaram que os suspeitos administravam um site de comércio eletrônico onde vendiam de forma ilegal licenças de jogos digitais, especialmente para consoles PlayStation. O esquema envolvia a venda não autorizada de “contas primárias” e “contas secundárias”. Os consumidores adquiriram logins e senhas para baixar jogos a preços muito inferiores aos oferecidos oficialmente, configurando assim uma violação de direitos autorais.

Os dados coletados durante a investigação indicaram que a operação era altamente lucrativa. Uma das contas bancárias dos suspeitos apresentava movimentações financeiras exorbitantes, incompatíveis com um negócio legal de pequeno porte. O limite de saques chegava a milhões de reais, evidenciando a grande escala da pirataria digital.

Além de determinar as buscas, a Polícia Civil também solicitou ao Judiciário a retirada imediata do site do ar, a fim de interromper a atividade criminosa de forma instantânea. A solicitação incluía o bloqueio do domínio nos provedores de internet e a remoção do site das principais ferramentas de busca, como Google e Bing, para evitar que novos consumidores acessassem o conteúdo ilegal.

A Polícia Civil alerta que a compra de produtos piratas não apenas sustenta práticas criminosas e causa perdas fiscais, mas também expõe os usuários a sérios riscos de segurança digital, como o roubo de dados pessoais e golpes.