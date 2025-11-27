Joélly descobre que Jorginho é seu pai biológico

A novela “Três Graças” está prestes a revelar um importante segredo sobre a personagem Joélly, interpretada por Alana Cabral. A jovem descobrirá que Jorginho, vivido por Juliano Cazarré, é seu pai. Essa revelação promete impactar profundamente a trama e trazer novos desafios para Joélly.

A situação se inicia quando Joélly escuta Kellen, interpretada por Luiza Rosa, comentando com Lígia, vivida por Dira Paes, sobre uma conversa ruim que Gerluce teve com o pai da filha dela, na igreja. Curiosa, Joélly procura Kellen e o pastor Albérico, interpretado por Enrique Diaz, para esclarecer a situação, mas não consegue informações claras.

Em uma sequência de eventos, Jorginho aparece para ajudar Joélly e Raul, interpretado por Paulo Mendes, quando estão sendo importunados por Bagdá, papel de Xamã. Joélly lembra de ter visto Jorginho na igreja no mesmo dia em que sua mãe esteve presente. Essa lembrança, combinada com a ajuda que recebeu, faz com que ela comece a suspeitar que ele é seu pai.

Ela decide confrontar Jorginho sobre sua suspeita. Albérico sugere que Joélly converse com sua mãe, Gerluce, que está viajando com Paulinho, interpretado por Romulo Estrela. Quando Gerluce retorna, Joélly faz uma pressão para saber a verdade e finalmente recebe a confirmação de que Jorginho é, de fato, seu pai.

Esse momento é um ponto crucial na história de “Três Graças”, que foi criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. A novela está programada para permanecer no ar até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama Cuida”.

A direção da novela é de Luiz Henrique Rios, com a produção a cargo de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Com a confirmação da paternidade, o público está animado para ver como essa nova revelação afetará a vida de Joélly e os desdobramentos que virão na história.

“Três Graças” é exibida de segunda a sábado, logo após o “Jornal Nacional”.