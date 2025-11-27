Gasolina e diesel: a taxa seletiva que pode elevar o preço do combustível em 2026

A reforma tributária prevê a criação de um novo imposto, a Taxa Seletiva, que pode incidir sobre combustíveis. Analistas alertam que o custo na bomba de gasolina e diesel pode subir em 2026.

A tão debatida Reforma Tributária aprovada pelo Congresso Nacional trouxe consigo a criação de um novo imposto com potencial de impacto direto no custo de vida: o Imposto Seletivo (IS), apelidado de “imposto do pecado”. Embora vise desestimular o consumo de produtos que causam danos à saúde e ao meio ambiente, os combustíveis estão na lista de itens que podem ser atingidos.

Analistas econômicos e o setor de transportes alertam que a inclusão da gasolina e do diesel no rol da Taxa Seletiva pode gerar um aumento expressivo no preço final nas bombas a partir de 2026.

O mecanismo do imposto seletivo

O Imposto Seletivo é um imposto federal que será cobrado além do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A ideia é que ele desestimule o consumo de bens e serviços específicos.

Combustíveis: A tributação de gasolina e diesel pelo IS pode ser justificada sob o argumento de que são fontes de energia poluentes e, portanto, devem ser desestimuladas em prol de alternativas mais limpas.

A tributação de gasolina e diesel pelo IS pode ser justificada sob o argumento de que são fontes de energia poluentes e, portanto, devem ser desestimuladas em prol de alternativas mais limpas. Impacto no transporte: Se o preço do diesel subir, o custo do frete será imediatamente reajustado. Isso significa que o aumento nos combustíveis é rapidamente repassado para o preço final de todos os produtos, de alimentos a eletrodomésticos, alimentando a inflação.

O debate da tributação e a inflação

Apesar de o objetivo da Reforma Tributária ser a simplificação e a redução do custo Brasil, a inclusão de itens essenciais no Imposto Seletivo gera preocupação:

Inflação: O aumento dos custos de transporte é um dos principais fatores inflacionários.

O aumento dos custos de transporte é um dos principais fatores inflacionários. Regulamentação: O governo precisa regulamentar o Imposto Seletivo e definir as alíquotas. O setor de transportes já está pressionando Brasília para que os combustíveis sejam excluídos ou tenham alíquotas mínimas.

O consumidor deve acompanhar de perto as discussões sobre a regulamentação do Imposto Seletivo no Congresso no início de 2026. Qualquer definição sobre a taxação de combustíveis será sentida rapidamente no dia a dia.