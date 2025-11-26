MS alcança 95% de plantio de soja e projeta safra recorde 2025/26

Mato Grosso do Sul está próximo de finalizar o plantio da soja para a safra 2025/26, alcançando 95,6% da área prevista. Até o momento, foram semeados cerca de 4,583 milhões de hectares, segundo a Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho). A área total planejada para essa safra é de 4,7 milhões de hectares, o que representa um aumento de 6% em comparação com a safra anterior.

A produtividade média estimada é de 52,8 sacas por hectare, com uma projeção de produção total de 15,1 milhões de toneladas. As regiões Centro e Sul do estado são as que mais avançaram no plantio, superando 96% das áreas semeadas. Municípios como Campo Grande e Sidrolândia, que fazem parte da Região Centro, lideram, com 96,7% da plantação concluída. Já a Região Sul atinge 96,4%.

Na Região Norte, o plantio está em 90,7% até agora. A maioria das lavouras está em boas condições, com 93,7% das áreas classificadas como saudáveis. As plantas estão em estágio vegetativo final e começando a formar vagens.

Entretanto, as últimas semanas trouxe preocupações devido a irregularidades climáticas. A Região Sul, em particular, enfrenta desafios, com cerca de 20% das lavouras apresentando condições regulares. Na Região Nordeste, 1,9% das áreas estão em situação ruim por conta de pragas e doenças, mas a maior parte do estado está controlada.

Em relação à comercialização, até agora foram vendidos 20,5% da safra, um número inferior ao do ano passado, quando 29% da produção havia sido comercializada nesse mesmo período.

As expectativas para a safra 2025/2026 são positivas, com a possibilidade de que a área plantada ultrapasse os 4,7 milhões de hectares. Apesar do plantio estar quase finalizado, as condições climáticas são motivo de atenção, especialmente com a previsão de um fenômeno conhecido como La Niña, que pode impactar as chuvas e as temperaturas.

Esse fenômeno, que é de intensidade baixa a moderada, gera incertezas sobre a regularidade das precipitações, o que pode afetar a produção. O monitoramento contínuo das condições climáticas será essencial para confirmar a expectativa de uma safra recorde de 15,1 milhões de toneladas, o que representaria um aumento de 2% em relação ao ciclo anterior.