Bolsonaro permanece preso após decisão do STF

Jair Bolsonaro em prisão, localizada em sede da Polícia Federal, em Brasília
Bolsonaro tambem recebeu autorização de Moraes para receber alimentação especial. (Foto: Ricardo Brito/Reuters)

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais cinco pessoas receberam a confirmação de suas prisões após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciada nesta quarta-feira (26). Todos foram condenados por participação em uma tentativa de golpe relacionada às eleições presidenciais de 2026.

As audiências para discutir o caso foram realizadas por videoconferência, com a presença dos réus no local onde estão detidos. Um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, foi o responsável por conduzir essas audiências.

Na terça-feira (25), o ministro Moraes determinou que Bolsonaro e os outros condenados devem cumprir imediatamente a pena imposta. A decisão afirma que o ex-presidente ficará preso, inicialmente, na sede da Polícia Federal em Brasília.

O ministro Flávio Dino, que acompanhou o voto de Moraes, mencionou que, se mais um membro da Primeira Turma do STF decidir de forma favorável à prisão, a decisão será consolidada.

Além disso, Jair Bolsonaro recebeu autorização para ter uma alimentação especial enquanto estiver encarcerado, o que significa que ele pode receber comida de fora, além das refeições oferecidas pela Polícia Federal. A determinação exige que a PF faça a fiscalização e registre os alimentos que forem entregues ao ex-presidente.

Esses acontecimentos marcam um momento importante na política nacional, refletindo tensões e controvérsias em torno das eleições e das ações do governo anterior.

