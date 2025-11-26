Natália do Vale não pretende voltar às novelas: ‘é assustador’

Natália do Vale, uma atriz conhecida por seu trabalho em novelas da Globo, confirmou que, por enquanto, não tem planos de retornar ao formato. A artista, que se afastou das novelas após atuar em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, explicou que já recebeu convites para novos projetos, mas decidiu encerrar essa fase de sua carreira.

Em uma entrevista, Natália destacou que a maratona de gravações de novelas é um fator que a faz hesitar. Para ela, o número de capítulos – que frequentemente supera os 200 – representa um grande desafio tanto físico quanto emocional. Ela comentou: “200 capítulos é algo assustador”, refletindo sobre o impacto que isso teria em sua rotina, que geralmente se estende por vários meses, limitando o tempo para outros projetos e a vida pessoal.

Embora tenha falado sobre a nova fase, Natália também deixou claro que não deseja ser radical em suas decisões. “Não gosto nunca de colocar um ponto final, de ser radical numa decisão, mas acho que esse capítulo ‘novelas’ está encerrado na minha vida”, disse. Apesar de não querer voltar ao formato convencional, ela se mostrou aberta a mudanças futuras.

Natália enfatiza que o reconhecimento do público é importante para sua carreira. Abandonar as novelas não significa que ela não receba carinho dos fãs, seja na televisão, nas plataformas de streaming ou nos palcos. A atriz expressou que aprecia ser reconhecida pelo seu trabalho e que isso certamente satisfaz sua vaidade como artista.

Atualmente, muitos fãs ainda podem apreciar o trabalho de Natália em reprises e plataformas de streaming, onde “A Dona do Pedaço” está disponível. Esse acesso permite que um novo público conheça a atriz em seu papel marcante como Beatriz.

Além de discutir sua relação com as novelas, Natália também tocou em sua paixão pelo teatro, que foi impactada pela intensa carga de trabalho na televisão. Durante anos, ela equilibrava projetos nas duas áreas, mas chegou um momento em que essa rotina tornou-se insustentável. Ao perceber a incompatibilidade entre os compromissos no Rio de Janeiro e os convites para o teatro em São Paulo, decidiu priorizar os palcos.

Atualmente, Natália é uma das atrizes veteranas que optaram por reduzir a frequência na TV aberta, buscando projetos que oferecem mais liberdade de agenda. Essa escolha reflete uma tendência entre muitos artistas que estão reorganizando suas prioridades após longas carreiras dedicadas principalmente às novelas.

Embora as novelas continuem sendo uma parte significativa de sua história, a atriz está agora focada em trabalhos que a permitam explorar outras formas de expressão artística. Por isso, quem procura Natália do Vale em novos projetos tende a encontrá-la mais frequentemente associado a produções teatrais do que a folhetins inéditos.