Allan Souza Lima recusa Camarote e prioriza carreira no cinema

Allan Souza Lima optou por não participar do programa “Big Brother Brasil 26”, priorizando seus compromissos artísticos atuais. A decisão foi revelada por uma jornalista, que destacou que a escolha de Allan reflete seu foco em projetos que promovem seu crescimento profissional a longo prazo.

Recentemente, Allan recebeu um convite para integrar o elenco do reality show, que nesta edição está oferecendo valores de cachê mais altos para os participantes do grupo “Camarote”, que inclui famosos. No entanto, o ator decidiu se dedicar a seus trabalhos na televisão e no cinema, mostrando que não está disposto a trocar oportunidades artísticas por uma exposição rápida.

Atualmente, o ator está envolvido em várias produções. Ele participa de uma nova série da Netflix, com Marieta Severo como protagonista e direção de Mauro Mendonça Filho. Além disso, Allan trabalha em dois filmes: “Talismã” e “Lusco-Fusco”. Esses projetos exigem um comprometimento significativo de tempo e atenção, o que tornaria difícil sua participação no programa por alguns meses.

Allan também está dirigindo seu primeiro longa-metragem, intitulado “Poeta Bélico”. O filme possui um enredo distópico, centrado na história de um poeta e um guerrilheiro tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, com Renato Góes e Alejandro Claveaux no elenco. Essa iniciativa marca uma nova fase em sua carreira, na qual ele assume mais responsabilidades criativas.

A recusa de Allan em participar do “Big Brother Brasil 26” também destaca seu reconhecimento como ator, com uma filmografia que inclui produções respeitáveis, como o filme “Aquarius”, no qual atuou ao lado de Sônia Braga, e “Cangaço Novo”, que terá uma segunda temporada em 2026. Com essa combinação de projetos, Allan está se afirmando como um artista altamente respeitado e conhecido na indústria.

De maneira geral, a decisão de Allan de focar em seus compromissos artísticos em vez de participar do reality show reflete seu desejo de explorar personagens desafiadores e narrativas autorais. Ele busca ampliar sua versatilidade como profissional, solidificando sua posição como um dos principais artistas de sua geração, prontos para encarar novos desafios e surpreender o público com seus próximos trabalhos.

### Novidades do BBB26

A produção do “Big Brother Brasil 26”, liderada por Rodrigo Dourado, Mariana Mónaco e Angélica Campos, está em processo de montagem do elenco. Nesta edição, o programa contará com três grupos: “Pipoca” (anônimos), “Camarote” (famosos) e “Veteranos” (ex-participantes marcantes). Haverá uma novidade com a inclusão de novos Big Fones na casa, o que promete um formato mais imprevisível.

O reality terá uma duração de 100 dias, com estreia marcada para o dia 12 de janeiro de 2026 e final programada para 21 de abril, no feriado de Tiradentes. Antes da estreia oficial, o público poderá acompanhar cinco casas de vidro em diferentes regiões do Brasil, que promoverão votações e pré-seleções ao vivo.