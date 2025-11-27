Repórter do SBT sofre assalto ao vivo durante ‘Alô Você’ em SP

Na tarde de quinta-feira, 27, a repórter Fabíola Corrêa, que trabalha para uma emissora de TV, foi assaltada à mão armada enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo do programa “Alô Você”, apresentado por Luiz Bacci. O incidente ocorreu por volta das 13h40, no Jardim Ângela, em São Paulo, bem em plena luz do dia, e envolveu toda a equipe que acompanhava a jornalista.

As câmeras da emissora capturaram o momento do assalto, que foi rápido e chocante. Um homem, aparentemente disfarçado como entregador, parou ao lado de Fabíola e apontou uma arma para ela, exigindo a senha do celular. Com a equipe visivelmente tensa, ele conseguiu levar o aparelho e fugiu em poucos segundos.

Após o crime, a polícia chegou rapidamente ao local para iniciar as investigações. Informações iniciais indicam que o suspeito já agia na região desde agosto e utilizava a mesma motocicleta para cometer seus delitos. Fabíola estava posicionada em frente a um bar e a uma escola no momento do assalto, e enfatizou que sua equipe estava alerta, lamentando a sensação de insegurança e a crescente violência urbana.

Abalada pela experiência, a repórter expressou a importância de um ambiente seguro para jornalistas que trabalham nas ruas. Ela falou sobre o impacto emocional de ter uma arma apontada para ela e seus colegas, destacando que isso transforma uma rotina de trabalho em um evento traumático. O caso reacende a discussão sobre a proteção dos profissionais da imprensa, especialmente em áreas consideradas mais perigosas, e a necessidade de políticas eficazes para combater a criminalidade nas grandes cidades.

Fabíola Corrêa tem uma longa trajetória no jornalismo. Antes de chegar à atual emissora, ela trabalhou por muitos anos em outra, onde se destacou a partir de 2019 pelo seu trabalho no programa “Cidade Alerta”. Desde 2005, atuou nos bastidores como editora e produtora, ganhando experiência significativa em coberturas de segurança e em casos de grande repercussão.

Em 2024, com a transferência de um apresentador conhecido para a nova emissora, Fabíola foi contratada e passou a fazer parte da equipe de Luiz Bacci no “Alô Você”. Neste programa, ela continua a trabalhar na linha de frente, realizando reportagens de rua e entradas ao vivo, sempre com foco em assuntos relevantes do cotidiano, como segurança pública e serviços de utilidade.