Galvão Bueno comenta sobre Coritiba e Athletico e gera polêmica

Na última segunda-feira (24), o apresentador e narrador Galvão Bueno gerou repercussão ao comentar sobre os acessos dos clubes Coritiba e Athletico Paranaense à Série A do Campeonato Brasileiro. Durante o programa “Galvão e Amigos”, exibido na Band, ele fez uma análise das conquistas e da importância dos dois times para o futebol.

Em sua fala, Galvão destacou que o Coritiba, que já conquistou a Série B por três vezes e uma vez a Série A, é um “time grande”. No entanto, ele fez uma comparação que chamou a atenção dos telespectadores. Ele afirmou que o Athletico Paranaense é um “time grande de verdade” e elogiou as conquistas da equipe, que inclui títulos importantes como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, além de sua participação em duas finais da Libertadores. Galvão também mencionou o excelente estádio do Athletico, considerado por muitos como um dos melhores do país.

Além de Galvão, seus colegas comentaristas Marco Antônio Rodrigues, conhecido como Bodão, e Mauro Naves, também se uniram a ele nos elogios aos dois clubes. O técnico Vanderlei Luxemburgo, por sua vez, fez observações positivas sobre a Chapecoense, enquanto Walter Casagrande elogiou o Remo, mostrando um clima de respeito e reconhecimento entre os comentaristas do programa.

Esses comentários refletem a rivalidade e a importância histórica dos clubes na competição, além de gerar discussões entre torcedores e apaixonados pelo futebol.