‘Floribella’ estreia no catálogo da HBO Max em 8 de dezembro

A novela infanto-juvenil Floribella fez grande sucesso e conquistou uma base sólida de fãs. Escrito por Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, o enredo é uma adaptação da popular série argentina Floricienta, criada por Cris Morena. As duas temporadas da produção estarão disponíveis na plataforma de streaming HBO Max a partir do dia 8 de dezembro.

Floribella mistura romance, humor e toques de fantasia. A história gira em torno de Maria Flor, uma jovem que foi criada por sua madrinha, Titina, após perder a mãe na infância. Flor começa a trabalhar como babá em uma mansão que abriga seis órfãos com personalidades distintas. Apesar dos desafios enfrentados, a sonhadora Flor desenvolve laços afetivos e descobre novas paixões, principalmente pela música. O elenco é composto por artistas como Juliana Silveira, Robert Gobeth, Leticia Colin, Johnny Massaro, André Luiz Miranda e Julianne Trevisol, que trazem vida aos seus personagens. O sucesso de Floribella resultou em 344 capítulos, divididos em duas temporadas, além de cinco álbuns musicais que venderam milhares de cópias.

Além disso, uma nova série chamada Margarida, que é uma produção original da plataforma, estará disponível em breve também no Brasil. Essa comédia infanto-juvenil segue a filha de Floricienta e promete resgatar elementos que fizeram o sucesso das versões anteriores. O spin-off trará referências à trama anterior, com a participação de alguns personagens conhecidos e canções da versão argentina.

Com o retorno de Floribella ao catálogo da HBO Max, os fãs poderão relembrar a magia dessa história que marcou diversas gerações. Todos os episódios estarão acessíveis a partir do dia 8 de dezembro.