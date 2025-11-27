Pesquisa transforma trajetória de ‘Três Graças’ em crise de audiência

A novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, enfrenta uma queda de audiência que acendeu um alerta na emissora Globo. Durante a semana entre 17 e 22 de novembro, a trama obteve uma média de 22,1 pontos no Ibope, o que a colocou na quarta posição entre os programas mais assistidos do canal. Esse resultado é preocupante, já que, historicamente, as novelas das nove costumam ser líderes de audiência. Durante esse mesmo período, o “Jornal Nacional”, a novela “Dona de Mim” e os telejornais locais superaram “Três Graças”, cada um alcançando 23 pontos.

Esse desempenho inesperado levanta questões sobre a fidelidade do público. A faixa das 21h sempre foi um pilar importante para a Globo, tanto em termos de audiência quanto de receita. A perda desse espaço indica que os espectadores estão mais dispersos, se interessando por outras atrações da própria emissora. Diante disso, a direção da Globo enxerga a baixa audiência não apenas como um problema momentâneo, mas como uma sinalização de que é necessário realizar ajustes rapidamente na narrativa da novela.

Como resposta, a Globo decidiu cortar cenas que considerou longas demais e acelerar o desenvolvimento de tramas paralelas para tornar a história mais dinâmica. Além disso, informações obtidas em pesquisas com o público mostraram que, embora a aprovação pela novela seja alta, muitos telespectadores se incomodaram com a lentidão dos acontecimentos, o que poderia dissuadir o interesse ao longo da semana.

No núcleo principal, a protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, é bem vista pelo público, que deseja ver sua vingança contra o vilão Ferette, interpretado por Murilo Benício, acontecer mais rapidamente. Os telespectadores também estão torcendo para que seu romance com o policial Paulinho, vivido por Rômulo Estrela, se desenvolva em direção a um desfecho satisfatório.

Outro aspecto que chama a atenção do público é a relação de Gerluce com sua filha Joélly, interpretada por Alana Cabral, que está grávida. A audiência quer ver o amadurecimento da comunicação entre mãe e filha, especialmente no que diz respeito ao futuro da jovem e do bebê. A melhor amiga de Gerluce, Viviane, papel de Gabriela Loran, também é uma personagem que atrai o interesse dos telespectadores, que esperam que ela encontre um caminho mais positivo na trama.

No quesito vilania, Arminda, personagem de Grazi Massafera, se destacou nas pesquisas. Os telespectadores expressaram vontade de vê-la se envolver em confrontos mais intensos com seus adversários e desejam mais cenas com seu lado cruel, repletas de frases de impacto. Esse feedback tem levado os autores a incluir mais da personagem nos momentos cruciais da história.

Apesar da queda nos índices de audiência, a repercussão de “Três Graças” nas redes sociais e nas análises da crítica especializada é um ponto positivo. A trama gerou discussões online sobre temas como vingança e denúncias de remédios falsificados, ajudando a reforçar sua presença digital. A aclamada qualidade do roteiro e dos conflitos centrais também têm sido elogiadas, tornando mais fácil para a emissora justificar a continuidade do investimento na produção.

Com relação à programação, “Três Graças” está prevista para continuar até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, outra novela das nove, escrita por Walcyr Carrasco. Esse cronograma dá à equipe atual a oportunidade de implementar os ajustes necessários e tentar alinhar a audiência da trama de Aguinaldo Silva aos padrões históricos da faixa antes da chegada da nova novela.