‘Sem Censura’ dedica programa especial a Daniela Mercury

Nesta sexta-feira, 28 de novembro, às 16h, a TV Brasil irá apresentar um programa especial do Sem Censura, dedicado a Daniela Mercury, uma das grandes estrelas da música brasileira. A atração, que será conduzida pela apresentadora Cissa Guimarães, homenageia a contribuição de Mercury para o Axé Music no Brasil.

Durante o programa, Daniela compartilha suas memórias, desde sua infância na Bahia até seu sucesso nacional. A cantora também fala sobre sua vida pessoal, incluindo seu relacionamento com Malu Verçosa Mercury, que participará da conversa.

Os espectadores poderão apreciar performances ao vivo, com Daniela interpretando clássicos como “O Canto da Cidade”, “Nobre Vagabundo”, “Proibido o Carnaval” e “Axé Salvador”. O programa contará ainda com a presença de Muka, um produtor de conteúdo e jornalista, e Fabiane Pereira, que também irão debater sobre a carreira e a influência de Daniela na música brasileira.

O Sem Censura vai ao ar de segunda a quinta-feira, ao vivo, e exibe edições especiais às sextas-feiras, sempre às 16h. O programa é transmitido na televisão e também está disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora. Além disso, o conteúdo fica acessível em forma de podcast no Spotify. Para quem perder a exibição, há uma reprise à noite, às 23h30.

Interatividade é um dos pontos altos do programa, que incentiva o público a participar por meio da hashtag #semcensura40anos nas redes sociais e também através do WhatsApp. Cissa Guimarães lê e comenta as mensagens enviadas pelos telespectadores durante a transmissão.

O Sem Censura integra a grade da TV Brasil desde 1985, quando estreou como TVE/RJ. Ao longo do tempo, o programa se consolidou como uma plataforma para discussões relevantes, recebendo convidados de diversas áreas, sempre buscando refletir os assuntos que estão em pauta na sociedade. Em 2025, o programa celebra 40 anos de história.