Idoso atropelado em Ponta Grossa apresenta amnésia lacunar

Um atropelamento ocorreu na tarde desta quinta-feira (27) na Avenida General Carlos Cavalcanti, na esquina com a Rua José Maurício, na região de Uvaranas, em Ponta Grossa. Um homem idoso, de aproximadamente 74 anos, foi atingido por um veículo Volkswagen Gol, de cor bordô. Ele sofreu ferimentos moderados e, após a colisão, foi diagnosticado com amnésia lacunar, uma condição que causa perda temporária da memória.

O motorista do veículo não se feriu. Para atender a situação, equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estavam no local prestando cuidados ao idoso.

Além das equipes de emergência, o Patrulhamento de Trânsito Viário também esteve presente para controlar o tráfego na área, que enfrentou lentidão no momento do atendimento. A situação gerou preocupação entre os motoristas que passavam pela região.