Auxílio gás em risco? Entenda a revisão do CadÚnico que pode suspender o benefício bimestral

Milhões de famílias precisam atualizar o cadastro até o fim do mês para não perder o Vale-Gás. Veja o passo a passo.

Se você é beneficiário do Auxílio Gás – aquele valor pago a cada dois meses para ajudar na compra do botijão de 13kg –, precisa ficar em alerta máximo. O governo federal está realizando uma revisão cadastral em massa no Cadastro Único (CadÚnico).

Milhões de famílias estão sendo chamadas a atualizar suas informações no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Quem não atender ao chamado e não regularizar a situação pode ter o benefício suspenso no próximo ciclo de pagamento.

Essa revisão é uma medida importante para garantir que o auxílio chegue realmente a quem está na linha da extrema pobreza. O governo precisa ter certeza de que as famílias que recebem o benefício ainda se encaixam nas regras de renda.

O prazo para a atualização está apertado. Não deixe para a última hora, pois a procura nos centros de atendimento tende a ser alta.

Por que a revisão é necessária

A revisão ocorre porque muitas famílias fazem o cadastro, mas não o atualizam quando há alguma mudança na renda ou na composição familiar.

Por exemplo, um novo emprego com carteira assinada, o casamento ou a saída de um membro do grupo familiar podem alterar a renda per capita (por pessoa) da casa. Se a renda subir muito, a família deixa de se encaixar nos critérios de pobreza.

O cruzamento de dados feito pelo governo compara as informações do CadÚnico com outras bases, como o INSS e o eSocial. Se houver divergência, o sistema gera uma pendência no seu cadastro.

O que fazer imediatamente:

Verifique a situação: Acesse o aplicativo do Cadastro Único ou ligue para a Central de Atendimento do seu município para saber se a sua família está na lista de revisão. Reúna os documentos: Separe o RG, CPF, Certidão de Nascimento/Casamento de todos os moradores e um comprovante de residência atualizado. Vá ao CRAS: Agende ou procure o atendimento no CRAS mais próximo. O Responsável Familiar deve ir pessoalmente para assinar o termo de atualização.

Consequências de não atualizar

Se a sua família for convocada e você não comparecer ao CRAS dentro do prazo, as consequências são diretas:

Bloqueio: O primeiro passo é o bloqueio do benefício, ou seja, você não conseguirá sacar o próximo depósito do Auxílio Gás.

O primeiro passo é o bloqueio do benefício, ou seja, você não conseguirá sacar o próximo depósito do Auxílio Gás. Cancelamento: Se o bloqueio persistir por meses, o benefício pode ser cancelado.

Lembre-se que o Auxílio Gás, assim como o Bolsa Família, é destinado a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Mantenha seu cadastro o mais transparente e atualizado possível para garantir seu direito.