Calendário de pagamento do INSS em dezembro: aposentados e pensionistas têm datas de depósito confirmadas

O calendário de dezembro do INSS está liberado! Confira as datas de pagamento para aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e para quem ganha acima deste valor.

Dezembro é um mês especial e, para milhões de brasileiros, significa o último pagamento do ano do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além do valor mensal, muitos já receberam a segunda parcela do 13º salário nos meses anteriores.

O dinheiro da aposentadoria e pensão é essencial para o planejamento das festas e para fechar as contas de final de ano. Por isso, a organização do calendário é muito importante.

Como de costume, o INSS divide os pagamentos em dois grupos, dependendo do valor do benefício: quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima desse piso.

É fundamental que você saiba a data exata do seu depósito para evitar filas e organizar suas finanças com antecedência.

A data de depósito do seu benefício

Para descobrir o dia certo do seu pagamento, você precisa olhar o número final do seu cartão de benefício. Basta ignorar o dígito verificador, que aparece depois do traço.

O calendário começa a ser liberado nos últimos dias úteis do mês anterior e se estende até o começo do mês de referência. Em dezembro, os pagamentos costumam ser antecipados para terminar antes do Natal.

Para quem recebe até um salário mínimo:

O pagamento deste grupo costuma começar mais cedo.

Final do Número do BenefícioData de Pagamento
122 de novembro
225 de novembro
326 de novembro
427 de novembro
528 de novembro
629 de novembro
72 de dezembro
83 de dezembro
94 de dezembro
05 de dezembro

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Este grupo geralmente recebe nos primeiros dias úteis de dezembro.

Final do Número do BenefícioData de Pagamento
1 e 66 de dezembro
2 e 79 de dezembro
3 e 810 de dezembro
4 e 911 de dezembro
5 e 012 de dezembro

O que fazer em caso de atraso

Se a data do seu depósito chegou e o dinheiro não caiu na conta, não se desespere. O primeiro passo é verificar o extrato no aplicativo ou site do Meu INSS ou no aplicativo do seu banco.

Às vezes, pode haver um pequeno atraso operacional. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento 135 do INSS.

Caso você tenha feito algum empréstimo consignado, lembre-se que a parcela é descontada automaticamente do seu benefício. O valor que você vê no extrato já é o líquido, após os descontos.

Fique sempre atento aos golpes que prometem adiantar seu pagamento ou reajustar seu benefício. O INSS não entra em contato pedindo senhas ou dados bancários por telefone ou mensagem.

