Calendário de pagamento do INSS em dezembro: aposentados e pensionistas têm datas de depósito confirmadas

O calendário de dezembro do INSS está liberado! Confira as datas de pagamento para aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e para quem ganha acima deste valor.

Dezembro é um mês especial e, para milhões de brasileiros, significa o último pagamento do ano do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além do valor mensal, muitos já receberam a segunda parcela do 13º salário nos meses anteriores.

O dinheiro da aposentadoria e pensão é essencial para o planejamento das festas e para fechar as contas de final de ano. Por isso, a organização do calendário é muito importante.

Como de costume, o INSS divide os pagamentos em dois grupos, dependendo do valor do benefício: quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima desse piso.

É fundamental que você saiba a data exata do seu depósito para evitar filas e organizar suas finanças com antecedência.

A data de depósito do seu benefício

Para descobrir o dia certo do seu pagamento, você precisa olhar o número final do seu cartão de benefício. Basta ignorar o dígito verificador, que aparece depois do traço.

O calendário começa a ser liberado nos últimos dias úteis do mês anterior e se estende até o começo do mês de referência. Em dezembro, os pagamentos costumam ser antecipados para terminar antes do Natal.

Para quem recebe até um salário mínimo:

O pagamento deste grupo costuma começar mais cedo.

Final do Número do Benefício Data de Pagamento 1 22 de novembro 2 25 de novembro 3 26 de novembro 4 27 de novembro 5 28 de novembro 6 29 de novembro 7 2 de dezembro 8 3 de dezembro 9 4 de dezembro 0 5 de dezembro

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Este grupo geralmente recebe nos primeiros dias úteis de dezembro.

Final do Número do Benefício Data de Pagamento 1 e 6 6 de dezembro 2 e 7 9 de dezembro 3 e 8 10 de dezembro 4 e 9 11 de dezembro 5 e 0 12 de dezembro

O que fazer em caso de atraso

Se a data do seu depósito chegou e o dinheiro não caiu na conta, não se desespere. O primeiro passo é verificar o extrato no aplicativo ou site do Meu INSS ou no aplicativo do seu banco.

Às vezes, pode haver um pequeno atraso operacional. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento 135 do INSS.

Caso você tenha feito algum empréstimo consignado, lembre-se que a parcela é descontada automaticamente do seu benefício. O valor que você vê no extrato já é o líquido, após os descontos.

Fique sempre atento aos golpes que prometem adiantar seu pagamento ou reajustar seu benefício. O INSS não entra em contato pedindo senhas ou dados bancários por telefone ou mensagem.