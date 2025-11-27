Calendário de pagamento do INSS em dezembro: aposentados e pensionistas têm datas de depósito confirmadas

O calendário de dezembro do INSS está liberado! Confira as datas de pagamento para aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e para quem ganha acima deste valor.
Dezembro é um mês especial e, para milhões de brasileiros, significa o último pagamento do ano do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além do valor mensal, muitos já receberam a segunda parcela do 13º salário nos meses anteriores.
O dinheiro da aposentadoria e pensão é essencial para o planejamento das festas e para fechar as contas de final de ano. Por isso, a organização do calendário é muito importante.
Como de costume, o INSS divide os pagamentos em dois grupos, dependendo do valor do benefício: quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima desse piso.
É fundamental que você saiba a data exata do seu depósito para evitar filas e organizar suas finanças com antecedência.
A data de depósito do seu benefício
Para descobrir o dia certo do seu pagamento, você precisa olhar o número final do seu cartão de benefício. Basta ignorar o dígito verificador, que aparece depois do traço.
O calendário começa a ser liberado nos últimos dias úteis do mês anterior e se estende até o começo do mês de referência. Em dezembro, os pagamentos costumam ser antecipados para terminar antes do Natal.
Para quem recebe até um salário mínimo:
O pagamento deste grupo costuma começar mais cedo.
|Final do Número do Benefício
|Data de Pagamento
|1
|22 de novembro
|2
|25 de novembro
|3
|26 de novembro
|4
|27 de novembro
|5
|28 de novembro
|6
|29 de novembro
|7
|2 de dezembro
|8
|3 de dezembro
|9
|4 de dezembro
|0
|5 de dezembro
Para quem recebe acima do salário mínimo:
Este grupo geralmente recebe nos primeiros dias úteis de dezembro.
|Final do Número do Benefício
|Data de Pagamento
|1 e 6
|6 de dezembro
|2 e 7
|9 de dezembro
|3 e 8
|10 de dezembro
|4 e 9
|11 de dezembro
|5 e 0
|12 de dezembro
O que fazer em caso de atraso
Se a data do seu depósito chegou e o dinheiro não caiu na conta, não se desespere. O primeiro passo é verificar o extrato no aplicativo ou site do Meu INSS ou no aplicativo do seu banco.
Às vezes, pode haver um pequeno atraso operacional. Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento 135 do INSS.
Caso você tenha feito algum empréstimo consignado, lembre-se que a parcela é descontada automaticamente do seu benefício. O valor que você vê no extrato já é o líquido, após os descontos.
Fique sempre atento aos golpes que prometem adiantar seu pagamento ou reajustar seu benefício. O INSS não entra em contato pedindo senhas ou dados bancários por telefone ou mensagem.